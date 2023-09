Eros Ramazzotti presenta Dalila ai figli avuti da Marica Pellegrinelli, coi ragazzi c’è già sintonia È già nata una sintonia tra Dalila Gelsomino e i figli che Eros Ramazzotti, il suo compagno, ha avuto dalla ex moglie Marica Pellegrinelli. I quattro sono stati sorpresi durante una passeggiata in strada a Milano , dive i ragazzi sono apparsi conquistati dalla nuova fidanzata del papà.

Tra Dalila Gelsomino e i figli che Eros Ramazzotti ha avuto dalla ex moglie Marica Pellegrinelli è già nata una evidente simpatia. È stato il settimanale Chi a pubblicare le foto dei quattro insieme durante una passeggiata a Milano. Dalila, nuova compagna del cantante 59enne, appare sorridente e rilassata insieme a Raffaela Maria e Gabrio Tullio, che hanno 12 e 8 anni. Il quadretto familiare è la dimostrazione di quanto buon lavoro abbiano fatto Eros, Marica e Dalila affinché i bambini accettassero senza alcun problema il fatto che i genitori avessero dei nuovi compagni.

Il rapporto tra Dalila Gelsomino e i figli di Eros Ramazzotti

Raffaela, 12enne sportiva come la madre, cammina accanto a Dalila che la tiene a braccetto mentre controlla qualcosa sul cellulare. Poco più avanti c’è il piccolo Gabrio che si gira a guardarle sorridendo, per poi mettersi in posa per i paparazzi, divertito da tanta attenzione.

Dalila Gelsomino ha conquistato la famiglia allargata di Eros

Il fatto che Dalila fosse riuscita nell’impresa di conquistarsi la simpatia della famiglia allargata di Eros era diventato chiaro fin dalle prime battute di questa storia d’amore. Del resto, era stata proprio Michelle Hunziker, prima moglie di Eros, a raccontare in tv che l’ex marito era “innamorato”, pur senza svelare l’identità della sua nuova compagna. Una dichiarazione che aveva acceso la curiosità dei fan ma soprattutto chiarito che l’amore con Dalila era stato presentato come ufficiale fin dall’inizio.

L’ultima dedica di Dalila Gelsomino a Eros Ramazzotti

Che il legame tra i due sia importante è testimoniato dal fatto che entrambi si siano decisi a uscire allo scoperto, raccontando pubblicamente la loro storia d’amore. Dopo le dediche di Eros in concerto, è stato il turno di Dalila di esibire il legame con il compagno. Lo ha fatto dal suo “palco”, come lei stessa lo ha definito: il suo profilo Instagram. “Ti muovi tu e si muove un esercito”, aveva scritto la 34enne qualche giorno fa, “Di staff, di fan e di persone che ti amano. Ed il tuo esercito è un esercito vincente. Ti ho visto dedicare la tua arte a 15mila persone, ma ti ho visto anche esibirti improvvisando in una stanza vuota. In quella stanza c’ero solo io”. Parole cariche di amore che Dalila ha utilizzato per rivendicare una storia d’amore diventata fondamentale.