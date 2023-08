Eros Ramazzotti bacia Dalila Gelsomino, la dedica dopo il concerto in Croazia Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Il cantante ha fatto una romantica dedica alla compagna a mezzo social dopo il concerto in Croazia, dietro le quinte del quale lo aspettava Dalila.

A cura di Stefania Rocco

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Il cantante continua a portare in scena le tappe del suo Battito Infinito Tour. Sempre accanto a lui, ma dietro le quinte, la compagna 34enne con la quale fa coppia fissa da qualche tempo. Dalila lo ha seguito anche a Pula, in Croazia, dove Eros si è esibito nella splendida arena della città, in una location particolarmente suggestiva.

La dedica a Dalila Gelsomino dopo il concerto

Ed è proprio a Dalila che Eros ha dedicato la foto postata sui social subito dopo il concerto. Per fare gli auguri di Ferragosto ai suoi fan, il cantante ha posato la foto di un bacio con la compagna e una frase che non lascia spazio a fraintendimenti: “Buon Ferragosto, amatevi!”. E Dalila ed Eros si amano da tempo e alla luce del sole.

Chi è Dalila Gelsomino

Dalila ha 34 anni e dal 2016 vive in Messico, terra che Eros ama in maniera particolare. I due si frequenterebbero dal dicembre 2022. Dalila è stata la prima compagna ufficiale del cantante dal momento della separazione con Marica Pellegrinelli, seconda moglie dell’artista e madre di due dei suoi tre figli. Era stato proprio Eros a ufficializzare la loro storia d’amore con una foto pubblicata su Instagram. In Messico, Dalila si occupa di accoglienza e turismo ed è proprio nel paese che avrebbe incontrato per la prima volta il cantante che è diventato il suo compagno. Laureata all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, Dalila condivide con Eros il medesimo desiderio di riservatezza. Dopo la laurea, ha completato il suo percorso di studi con una borsa di studio alla New York University Al Albany. Subito dopo l’esperienza negli Stati Uniti, Dalila ha deciso di trasferirsi in Sud America, terra che le ha portato fortuna regandole un’occasione professionale, la vita che sognava e l’amore.