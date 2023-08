Eros Ramazzotti festeggia il compleanno della figlia Raffaella Maria, la dedica social: “Ti amo” Eros Ramazzotti fa gli auguri di buon compleanno alla figlia Raffaella Maria, nata dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. La giovane oggi compie 12 anni, la dedica del papà: “In partenza con alle spalle i tuoi bellissimi 12 anni, let’s go. Ti amo Raffa”. Nel post anche il commento dell’ex moglie e il like della nuova compagna Dalila Gelsomino.

Eros Ramazzotti con un post ha augurato un buon compleanno a Raffaella Maria, la figlia nata dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. Un dolce pensiero da papà Eros che la fotografa alle spalle mentre "è in partenza". "Ti amo Raffa" ha scritto il cantante, le sue parole sono state seguite da quelle della mamma: "La nostra leonessa".

Gli auguri di Eros Ramazzotti alla figlia Raffaella Maria

Raffaella Maria Ramazzotti compie oggi 12 anni e per l'occasione papà Eros le ha fatto gli auguri sul suo profilo Instagram: "In partenza con alle spalle i tuoi bellissimi 12 anni, let's go. Ti amo Raffa", la didascalia del post. La giovane è la prima figlia nata dal matrimonio, ormai concluso, con Marica Pellegrinelli: entrambi sono genitori anche di Gabrio Tullio, 8 anni.

Nonostante la separazione avvenuta nel 2019, mamma Marica e papà Eros sono rimasti in ottimi rapporti: "La nostra leonessa" ha scritto infatti l'attrice e modella tra i commenti. Tra i like al post anche quello di Dalila Gelsomino, la nuova compagna del cantante.

La dedica di Aurora Ramazzotti

Anche Aurora Ramazzotti ha dedicato un post alla sua sorellastra. Con alcune immagini che le ritraggono vicine, mentre si abbracciano, l'influencer e volto televisivo ha raccontato quanto sia importante per lei Raffaella Maria: "Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno". Ad unirle un amore profondo, "quello che ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere". Ha poi concluso: