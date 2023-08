Eros Ramazzotti e la dedica a Dalila Gelsomino: “Ti amo, viviamo questo amore senza paura” Scambio di romantiche dediche social tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. “Ti amo”, scrive il cantante. E la fidanzata gli fa eco: “Sei grande amore mio”.

A cura di Daniela Seclì

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino più innamorati che mai. In queste ore, l'artista ha pubblicato su Instagram una romantica dedica rivolta alla sua fidanzata, con un inequivocabile "Ti amo" finale. A completare il post, una foto in cui i due si guardano negli occhi. Insomma, non ci sono più dubbi: dopo la fine del matrimonio con Marika Pellegrinelli, Eros Ramazzotti ha ritrovato l'amore.

La dedica di Eros Ramazzotti alla fidanzata Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre guarda negli occhi la sua compagna Dalila Gelsomino. Lo scatto è accompagnato da una dedica che descrive l'amore come "testardo", "profondo", a volte "feroce" e "irrazionale", un amore che – questa parte è scritta a lettere cubitali – "non ha età", probabilmente un modo per rimarcare come i venticinque anni di differenza tra lui e Dalila Gelsomino siano del tutto irrilevanti per loro:

Non sente le parole della gente, è sordo, testardo, maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male, fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura.

Il post si conclude con un: "Ti amo" e le iniziali E e D unite da un cuoricino.

Chi è Dalila Gelsomino, la sua dedica a Eros Ramazzotti

Non è la prima volta che Eros Ramazzotti, sui social, rivolge dediche cariche d'amore alla sua fidanzata. Ma chi è la donna che gli fa battere il cuore? Secondo le prime informazioni trapelate, Dalila Gelsomino ha 34 anni. Da sei, vive in Messico. Ha conseguito una laurea all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Ha un passato da modella, mentre attualmente è un'organizzatrice di eventi. In queste ore, anche lei ha rivolto una dedica a Eros Ramazzotti su Instagram: