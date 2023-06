Eros Ramazzotti in Messico dalla fidanzata Dalila Gelsomino: “La vita è bella come te” Eros Ramazzotti si trova in Messico già da diverse settimane, lì dove vive la nuova fidanzata Dalila Gelsomino. Nelle ultime ore il noto cantante ha pubblicato la story: “La vita è bella come te”.

A cura di Gaia Martino

Eros Ramazzotti si trova in Messico dalla nuova fidanzata Dalila Gelsomino. Con una story il noto cantante ha fatto una dedica alla compagna che ha presentato ai suoi followers lo scorso marzo. "La vita è bella come te" ha scritto a corredo di una foto scattata mentre sembrerebbero essere su una spiaggia. Stando a quanto si legge sul Corriere, il cantante sarebbe già da diverse settimane in Messico, dove lei vive dal 2016.

La dedica di Eros Ramazzotti per Dalila Gelsomino

Rilassato e innamorato, Eros Ramazzotti si sta godendo il suo nuovo amore per Dalila Gelsomino alla luce del sole, senza nascondere più i suoi sentimenti sui social. Il cantante nelle ultime ore ha condiviso una story con un selfie che lo ritrae accanto alla nuova fidanzata: "La vita è bella come te", le parole scritte in spagnolo.

La coppia lo scorso aprile si trovò al centro del gossip per una presunta gravidanza che li vedeva protagonisti. Il cantante, che era diventato da pochi giorni nonno di Cesare, fu costretto a intervenire per smentire le indiscrezioni circolate su lui e la compagna: "Attenzione alle notizie false, non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli".

Chi è Dalila Gelsomino

Dalila Gelsomino ha 34 anni e vive in Messico da oltre sei anni. Arrivò in Sudamerica dopo aver conseguito una laurea all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Ottenne una borsa di studio alla New York University Al Albany, e subito dopo si è trasferita in Sudamerican, dove vive oggi, per lavorare nel settore dell'accoglienza ai turisti. Pare abbia conosciuto Eros Ramazzotti lo scorso dicembre ma non sono mai state specificati i dettagli del loro primo incontro. Furono beccati insieme a Milano dai paparazzi di Chi mentre passeggiavano, poi il bacio tra le stories confermò la relazione.