Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare da nonno Rodolfo, papà di Eros: il video del primo incontro Primo incontro tra il piccolo Cesare e nonno Rodolfo, padre di Eros Ramazzotti. A riprendere la scena del neonato vicino al bisnonno è stata mamma Aurora Ramazzotti che ha condiviso il video sui social.

A cura di Stefania Rocco

Primo incontro tra Cesare Cerza, figlio di Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, e il bisnonno Rodolfo, padre di Eros, A immortalare la scena, poi condivisa su Instagram, è stata la neo mamma Aurora. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha portato il suo bambino a conoscere il bisnonno. Un momento di grande emozione per l’uomo che ha osservato rapito il piccolo, provando a intrattenerlo. E Cesare sembrava gradire, tanto da avere osservato con curiosità l’uomo nonostante la tenerissima età.

Nonno Rodolfo è il padre di Eros Ramazzotti

Nonno Rodolfo è il papà di Eros Ramazzotti, quindi il bisnonno del piccolo Cesare. È Aurora che gira il video poi condiviso sul suo account Instagram. Migliaia i like ricevuti dal filmato. La stessa neo mamma è apparsa emozionata di fronte all’incontro tra due generazioni tanto diverse tra loro. Rodolfo è un ex operaio edile. Fu proprio lui a trasmettere al figlio il suo amore per la musica, una passione che lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo. Da giovane, il cantante abitava insieme ai genitori nel quartiere periferico di Cinecittà Sud Est, luogo che avrebbe ispirato una parte del testo della canzone “Adesso tu”.

Aurora Ramazzotti è la mamma di Cesare Cerza

Cesare è il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il piccolo è nato il 30 marzo 2023 nella clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera. Era stato Goffredo ad annunciare sui social la nascita del bambino che oggi ha quasi 4 mesi. Sempre in Svizzera, paese d’origine di mamma Michelle Hunziker, Aurora e Goffredo hanno deciso di battezzare il loro bambino. Nonno Eros e nonna Michelle sono entrambi pazzi del primo nipotino. “Sono una mamma al cubo”, aveva dichiarato emozionata la conduttrice televisiva a pochi giorni dalla nascita del piccolo. Ed è proprio lei, che oltre ad Aurora è madre delle piccole Sole e Celeste, a prendersi cura del neonato ogni volta che può.