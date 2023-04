Le sorelline di Aurora Ramazzotti fanno le zie: Sole e Celeste conoscono il piccolo Cesare Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma del piccolo Cesare. Hanno fatto la conoscenza del bebè anche Sole e Celeste, diventate zie a 8 a 10 anni.

A cura di Giusy Dente

Nato da poche settimane, il piccolo Cesare è circondato dall'amore di tutta la famiglia, che è entusiasta del suo arrivo. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono alle prese con questa nuova vita da genitori, piena di gioie e scoperte, ma anche qualche difficoltà. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non le ha taciute durante la gravidanza e non lo sta facendo neppure adesso, dopo il parto: l'allattamento è un'esperienza intensa e le trasformazioni del corpo l'hanno messa di fronte alla necessità di guardarsi con ancora più amore, senza paura del cambiamento. Michelle Hunziker è felicissima di poter fare la nonna e anche le piccole Sole e Celeste sembrano felicissime del bebè appena nato.

Sole e Celeste in versione zie

Sole e Celeste sono le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussarsi, nate rispettivamente il 10 ottobre 2013 e l’8 marzo 2015. Sono molto più piccole di Aurora Ramazzotti, che invece è nata il 5 dicembre 1996 quando la conduttrice era sposata con Eros Ramazzotti. La neo mamma ha con le sorelline un bellissimo rapporto e lo stesso vale per le figlie che il cantante ha poi avuto con la nuova compagna: dalla relazione con Marica Pellegrinelli sono infatti nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Insomma, è una famiglia allargata in cui non ci si annoia mai, dove non manca l'amore.

In un'intervista rilasciata a Verissimo un paio di anni fa, Aurora Ramazzotti aveva ammesso che inizialmente l'arrivo di due sorelle in poco tempo l'ha spiazzata, ma poi è stato bellissimo. Intervistata dal Corriere della Sera ha ammesso di essere legata a loro, di sentirsi forse più una zia che una sorella maggiore. Quelle che ora devono abituarsi al ruolo di zie, invece, sono proprio Sole e Celeste. Le bimbe hanno finalmente fatto la conoscenza del piccolo Cesare.

Michelle Hunziker ha già avuto modo di godersi il nipotino, lasciando qualche ora di "libertà" alla mamma, per rifarsi la manicure. La conduttrice per lui ha anche allestito una piccola cameretta nel suo appartamento, con fasciatoio e culla a baldacchino coordinati. Il neonato ha quindi una giovane nonna che la adora e due giovanissime zie con cui potrà presto giocare.