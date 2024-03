video suggerito

Aurora Ramazzotti, il dolce video per festeggiare il primo compleanno di Cesare: “Al centro di tutto” Oggi, 30 marzo 2024, il piccolo Cesare compie un anno e i genitori Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non hanno potuto fare a meno di celebrare il grande evento con qualcosa di speciale: ecco il dolcissimo video social che hanno postato per festeggiare il bimbo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi è una giornata unica ed emozionante per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: esattamente un anno fa tenevano per la prima volta tra le braccia il piccolo Cesare e da allora la loro vita è cambiata. Il bimbo è diventato il centro del loro universo, ha riempito di amore incondizionato ogni momento e li ha resi ancora più uniti e affiatati. Trattandosi di una data speciale, i due non hanno potuto fare a meno di celebrarla con qualcosa di super commovente: un video in cui hanno ripercorso gli ultimi 12 mesi da genitori. Sorrisi, felicità e dolcezza ma anche notti in bianco e stanchezza, ecco com'è stato il primo anno da mamma e papà di Aurora e Goffredo.

La dolce dedica per il primo compleanno di Cesare

"Al centro di tutto. Che bello che è il futuro insieme. Buon primo compleanno Cesare, buon primo compleanno mamma Auri e papà Goffo": sono state queste le dolcissime parole usate dai neo-genitori per festeggiare sui social il primo anno del bimbo.

Aurora Ramazzotti col pancione

Ad accompagnare la didascalia non poteva che essere un video commovente, nel quale i due hanno ripercorso tutti i momenti più belli dell'ultimo anno, dal pancione di Aurora diventato settimana dopo settimana sempre più evidente alla prima estate in versione mamma e papà, fino ad arrivare ai teneri momenti trascorsi con i nonni "famosi" Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti con il piccolo Cesare

Non sono mancate le danze improvvisate in salotto per farlo addormentare, i rimedi "originali" per cullarlo e i risvegli in piena notte: insomma, un viaggio duro e faticoso ma anche incredibilmente emozionante.

Il piccolo Cesare

Gli auguri di Michelle Hunziker

La prima a fare gli auguri al piccolo Cesare nel giorno del suo primo compleanno è stata la nonna Michelle Hunziker, che appena sveglia ha postato sui social una tenera foto col nipote accompagnata da queste parole: "Auguri Cesare! Hai portato una gioia infinita nella vita di tutti noi che possiamo morderti di baci. Ti amo. Nonnina".

La commozione di nonna Michelle Hunziker

Ha inoltre continuato con una dedica speciale alla mamma e al papà del bimbo, sottolineando che a partire dallo scorso anno il 30 marzo sarà per sempre la data più importante della loro vita. Che ne pensa, invece, del video? Non riesce a guardarlo senza scoppiare in lacrime ed è per questo che non ha potuto fare a meno di commentare "Che bella la vita, che bello l'amore puro".