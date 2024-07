Aurora Ramazzotti trasloca: come sarà arredata la nuova casa di famiglia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza gli ultimi mesi sono stati all'insegna dei nuovi progetti, anche se hanno preferito tenere la notizia nascosta ai loro followers. Solo nelle ultime ore l'influencer ha deciso di condividere tutto sui social, annunciando di avere delle grosse novità da rivelare: insieme al compagno e al figlio Cesare sta cambiando casa e ora è alle prese col trasloco. Dove andrà a vivere? A poco più di un anno dalla ristrutturazione del primo appartamento "di famiglia", Aurora si sta trasferendo in un nuovo immobile a Milano ma al momento continua a mantenere un certo riserbo sul quartiere. In un reel, però, ha dato una piccola anticipazione delle idee di design a cui si è ispirata per l'arredamento.

Il trasloco di Aurora Ramazzotti

Negli ultimi 3 mesi Aurora Ramazzotti è stata impegnata con l'organizzazione del trasloco e con l'arredamento della nuova casa in cui si sta trasferendo con Cesare e Goffredo.

Aurora Ramazzotti nella nuova casa

Ha tenuto la notizia nascosta ai fan fino a qualche ora fa, poi ha dato il grande annuncio con un breve reel in cui si è mostrata stesa sul pavimento dell'appartamento completamente vuoto e pronto per essere personalizzato. Cosa sappiamo sull'abitazione?

Il piccolo Cesare nella nuova casa

Al momento pochissimo: gli ambienti sembrano essere molto ampi (ma mancano ancora i mobili), le mura sono total white, mentre per il pavimento è stato scelto un parquet a effetto legno. Le uniche zone arredate in modo improvvisato sono state quelle dedicate a Cesare, che ha giocato su un comodo tappeto persiano e dormito su un lettino "fai da te" costruito a terra.

Il lettino improvvisato per Cesare

Aurora Ramazzotti, le idee di design a cui si è ispirata

Aurora Ramazzotti negli ultimi mesi si è informata in modo meticoloso sulle tendenze di design del momento, raccogliendo una serie di ispirazioni su pagine IG e siti dedicati.

Le ispirazioni di Aurora Ramazzotti

Ha inserito le foto dei progetti che più l'hanno colpita nel reel dedicato al trasloco, dai divani arancioni ai mini specchi ondulati in stile Ultrafragola, fino ad arrivare ai salotti pieni di piante e con opere d'arte con originali slogan. Così facendo, ha dato una piccola anticipazione dell'arredamento dei suoi sogni.

Un mini specchio in stile Ultrafragola

Nella didascalia ha scritto: "Cambio casa. E scusate ma il mio guilty pleasure sono i video di gente che arreda/dipinge/trasforma/FAQUALSIASICOSA con una casa, per questo ho deciso di documentarne il processo. Sono tre mesi che stiamo progettando tutto e oggi traslochiamo! Vi porto con noi. Let’s do it!!".

Una delle ispirazioni di design di Aurora

L'ultima cosa che ha fatto prima di traslocare? Salutare la camera da letto in cui ha dormito meno ore nella sua vita, visto che ci ha vissuto durante i primi mesi di vita di Cesare.