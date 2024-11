Aurora Ramazzotti nella nuova casa ha un lampadario che sembra una costellazione da oltre 2mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha cambiato casa: la scorsa estate ha annunciato "a sorpresa" di essere alle prese con l'ennesimo trasloco e da allora ha "spoilerato" a poco a poco tutti i dettagli dell'abitazione (della quale ha curato personalmente l'arredamento). Per quale motivo ha sentito la necessità di acquistare un nuovo appartamento? Con l'arrivo del piccolo Cesare la sua vita è drasticamente cambiata e insieme al compagno Goffredo Cerza ha pensato bene di andare alla ricerca di un immobile più grande. Sebbene non sia stato semplice trovare la soluzione ideale, alla fine ci è riuscita ma ha preferito tenere la notizia nascosta per mesi, seguendo i lavori di ristrutturazione lontana dai social. Ora non "si nasconde" più e sul suo profilo ha postato un ironico e divertente home tour.

L'home tour di Aurora Ramazzotti

Già negli scorsi mesi Aurora Ramazzotti aveva rivelato dei dettagli particolari della sua nuova casa milanese, dalle pareti viola del salone al terrazzino soleggiato, fino ad arrivare alla cameretta di Cesare decorata con le scimmiette sulla carta da parati. Ora ha realizzato un vero e proprio home tour social, anche se ci ha tenuto a precisare di non aver completato ancora l'opera.

"Solito video caotico ma ecco finalmente il prima e dopo della mia casetta. Se avete seguito un po’ il percorso della casa lo sapete ma per chi è qui per la prima volta: ho trovato questa casa a maggio e avevo solo due mesi per completarla prima di traslocare a metà luglio. Ho deciso di documentarlo perché è stata la prima volta che ho deciso ogni cosa da sola e sono molto fiera anche se c’è ancora da fare", sono state queste le parole che ha usato su Instagram per descrivere tutto il percorso.

Il lampadario di design nella sala da pranzo

La stanza di cui Aurora va più fiera? La sala da pranzo, anche se pare che prossimamente sposterà sedie e tavolo. Ha un enorme tappeto verde, una carta parati che sembra un affresco sul soffitto e un enorme "gallery wall", una parete completamente dedicata a stampe e dipinti dallo stile pop. A fare la differenza è il lampadario a sospensione, la sua particolarità?

Grazie alle micro lucine disposte sull'intricata struttura metallica dà l'idea di essere una vera e propria costellazione. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di un accessorio di design: si chiama Universe e fa parte di una collezione di lampade disegnate da Jan Pauwels e prodotte dal marchio olandese Quasar. Ogni pezzo è realizzato a mano con le lampadine posizionate in modo causale (è proprio per questo che ogni modello è unico). Quanto costa questa chicca? Sugli e-commerce di interior design viene venduta a 2.104 euro.