Aurora Ramazzotti dà degli spoiler sulla nuova casa: ha un enorme salone e un terrazzino soleggiato Aurora Ramazzotti ha cambiato casa ma al momento preferisce non mostrare ancora il risultato dei lavori di ristrutturazione. Sui social ha condiviso un video in cui mostra gli interni dell'appartamento "in cantiere": ecco com'è.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha annunciato a sorpresa di aver traslocato in una nuova casa: si trova sempre a Milano ma è più adeguata a una famiglia con un figlio rispetto a quella in cui stava vivendo da appena due anni (e che aveva preso con Goffredo Cerza prima di scoprire di essere incinta). Dopo aver dato questa "bomba" ai fan, è però partita per una vacanza in Sicilia e per qualche giorno ha staccato la spina, prendendosi una pausa da ristrutturazioni, lavori e scelta degli arredi. Ora che è rientrata in città è tornata a parlare del nuovo appartamento, anche se non si è "sbottonata" troppo, anzi, ha volutamente realizzato delle Stories nell'unico punto dell'abitazione in cui si vede solo un muro bianco alle sue spalle. Sul suo profilo ha poi condiviso un reel in cui spiega cosa l'ha spinta a fare questa scelta e ha dato qualche piccolo spoiler sull'immobile: ecco il risultato.

Perché Aurora Ramazzotti ha cambiato casa

Nonostante avesse preso una nuova casa con Goffredo Cerza da appena due anni, Aurora Ramazzotti ha già traslocato in un nuovo appartamento. Per rispondere a tutti coloro che le chiedevano il motivo di questa scelta insolita (e faticosa) ha realizzato un reel in cui dà tutte le spiegazioni.

La casa di Aurora Ramazzotti

Le sue parole sono state: "Questa sono io a ottobre 2022 molto entusiasta di mostrare la mia nuova casa (che però ho già lasciato). La verità è che quando l'ho presa non potevo neanche lontanamente immaginare che di lì a poco avrei creato un piccolo essere umano che ci avrebbe riempito il cuore e la casa di tanto, tanto amore e soprattutto che neanche due anni dopo avrei traslocato di nuovo.

La casa prima della ristrutturazione

Ma torniamo indietro: non avevo questa gran fretta di cambiare casa, così ho iniziato piano piano a guardarmi intorno, su internet, poi sono andata a vederne qualcuna in presenza, finché la vita non ha voluto che iniziassi ad avere problemi anche in casa. Allora ho cominciato a pensare che era arrivato il momento di guardare con un po' più di serietà. E proprio in quel giorno ho messo piede in questa casa: quando è quella giusta lo senti e basta. L'unico problema? Ho solo 2 mesi per completarla".

Il salone con terrazzino

Come sono gli interni della nuova casa di Aurora Ramazzotti

Sebbene abbia già portato a termine gran parte dei lavori di ristrutturazione, Aurora Ramazzotti non ha voluto ancora rivelare il risultato finale, si è limitata a mostrare la nuova casa ancora "in cantiere", ovvero completamente vuota e così come l'ha trovata quando l'ha acquistata.

Aurora Ramazzotti nella nuova casa

Contraddistinta da enormi spazi, tutti dotati di balconi con infissi panoramici, a primo impatto sembrerebbe contare almeno 5 camere. La più ampia è il salone con pavimento parquet, la cui principale caratteristica è il terrazzino incredibilmente soleggiato (sarebbe stato proprio questo uno dei dettagli che avrebbero convinto subito Aurora a prendere l'appartamento). Come lo avrà arredato? Si sarà ispirata alle numerose immagini di interior design trovate sul web o si sarà affidata completamente all'architetto?