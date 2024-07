video suggerito

Aurora Ramazzotti in Sicilia con la famiglia: quanto costa il resort scelto per la vacanza Aurora Ramazzotti è volata in Sicilia per una vacanza in famiglia con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare: ecco dove si trova e quali sono i prezzi del resort a 5 stelle in cui sta soggiornando.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha dato il via alle sue vacanze estive: dopo aver traslocato nella nuova casa milanese di famiglia (notizia che ha tenuto top secret fino all'ultimo), ora per lei è arrivato il momento del meritato relax, così da ritrovare le energie necessarie per tornare a lavoro il prossimo autunno. Insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare è volata in Sicilia e ora sta trascorrendo le giornate tra meravigliose spiagge, escursioni pomeridiane e look balneari all'insegna dei trend di stagione. Sui social documenta ogni dettaglio del viaggio, soffermandosi soprattutto sulla location scelta per questa prima tappa: ecco qual è il resort in cui sta soggiornando da qualche giorno.

Il resort in provincia di Siracusa

Si chiama Mangia’s Brucoli ed è il resort a 5 stelle nel suggestivo borgo di Brucoli, in provincia di Siracusa, scelto da Aurora Ramazzotti per la vacanza in famiglia. Situato tra l'Etna e il Mar Mediterraneo, fa parte della catena Autograph Collection by Marriott International Resort e offre agli ospiti un'esperienza tipicamente siciliana tra colazioni a base di cannoli, mare cristallino in una piccola insenatura naturale a angoli ricchi di storia e cultura.

Il resort Mangia's Brucoli

Tre piscine, tra cui una con acqua di mare, spa, aree dedicate alle sport, scalette per facilitare i tuffi dalla scogliera e zone per bambini con giostre e scivoli: la location è perfetta per le famiglie alla ricerca di relax e divertimento che non vogliono rinunciare ai panorami mozzafiato.

Una delle piscine del resort

Quanto costa una notte al Mangia's Brucoli

Il resort Mangia's Brucoli conta 402 camere, tutte totalmente rinnovate e dal design elegante e accogliente. Immerse tra la vegetazione mediterranea, il parco e la scogliera, regalano tutte delle incredibile viste sull'Etna e sul faro del borgo.

Mangia's Brucoli

La struttura è dotata di 3 piscina, palestra, centro massaggi e 5 ristoranti in cui provare le ricette tipicamente siciliane cucinate dagli chef locali.

Resort Mangia's Brucoli

Per gli amanti dei sapori esotici, inoltre, c'è anche un locale che propone sushi e pesce crudo. Quanto costa soggiornare qui? I prezzi variano a seconda della stanza scelta: si parte da un minimo di 500 euro a notte per una standard king e si arriva a 800 euro a notte per la suite con piscina privata e terrazza che dà sul giardino.

La suite con piscina