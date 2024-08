Le vacanze di Aurora Ramazzotti, mamma felice in bikini: “Seconda estate con questo bignè”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti per le vacanze estive quest'anno ha scelto di andare fuori dall'Italia. Si trova in Montenegro col compagno Goffredo Cerza e loro figlio Cesare. L'estate scorsa i tre erano invece partiti per la Sardegna: era stata anche la prima volta in aereo del bambino, nato pochi mesi prima. Con loro c'era anche Michelle Hunziker, che da nonna premurosa e presente è stata di grande aiuto per accompagnare sua figlia a muovere i primi passi nella vita da mamma. L'arrivo di un figlio cambia tutto, stravolge la quotidianità e ribalta le priorità, ma è una vita bellissima. In risposta alla domanda di una follower, Aurora Ramazzotti ha ammesso proprio: "Nonostante io a volte pensi alla mia vita di prima con nostalgia non cambierei quella di adesso per niente al mondo".

Aurora Ramazzotti

L'estate di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si trova in vacanza in Montenegro con la famiglia. Tra un bagno e l'altro, ha ugualmente dedicato un po' di tempo alla sua community, a coloro che la seguono e supportano con affetto: anche se ogni tanto spunta fuori qualche hater pronto a puntare il dito! Si è ritagliata del tempo per rispondere ad alcune loro domande: la maggior parte erano sulla vita da mamma e sul rapporto con il piccolo Cesare. Il bambino è nato a marzo 2022: ora ha due anni e mezzo.

Aurora Ramazzotti e Cesare

Nel condividere le foto della vacanza, l'influencer ne ha messe diverse anche col bambino, sempre mostrato di spalle. Questa piccola accortezza è un modo per proteggerne la privacy, essendo i social un mondo pericoloso e che necessita di un po' di cautela quando si tratta di minori. Se ne sono accorti anche Chiara Ferragni e Fedez, che hanno cambiato modo di agire su questo fronte: Vittoria e Leone non si vedono più in viso sui rispettivi canali, devono probabilmente trovare un accordo sulla gestione della loro immagine.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza col piccolo Cesare

Quanto costa il bikini di Aurora Ramazzotti

Nella valigia delle vacanze, l'influencer ha portato diversi micro bikini. Decisamente trendy è il due pezzi firmato Veronika Guzalian, stilista italo armena che vive tra la Sardegna e l'Indonesia. nella coloratissima linea beachwear spicca questo modello turchese composto da reggiseno a triangolo con lacci che si legano dietro al collo e tanga, entrambi con doppio laccetto. Sia il pezzo superiore che quello inferiore sono bicolore e reversibili. Sul sito ufficiale del brand costa 145 euro.