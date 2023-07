Aurora Ramazzotti e il primo volo con Cesare: la vacanza di famiglia inizia con la t-shirt irriverente Aurora Ramazzotti è partita con la famiglia al completo e sui social ha documentato la prima esperienza in aereo del piccolo Cesare. Per l’inizio della vacanza, inoltre, non ha rinunciato all’irriverenza che da sempre la contraddistingue.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ormai entrata nel pieno e, complice anche il caldo che non lascia respirare praticamente ovunque, sono moltissime le star che si stanno preparando per dare il via alle vacanze vere e proprie dopo che fino ad ora avevano organizzato solo dei weekend fuori città. A essere partita nelle ultime ore, ad esempio, è stata Aurora Ramazzotti con la famiglia al completo. Sui social sia lei che la mamma Michelle Hunziker hanno documentato ogni dettaglio dell'esperienza, dalla reazione di Cesare durante il primo volo della sua vita alla foto di gruppo "di rito" con i neo-genitori, le piccole zie Sole e Celeste e la nonna.

Il look da viaggio di Aurora Ramazzotti

Il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha poco più di tre mesi di vita ma ha già affrontato un'importante esperienza: nelle ultime ore ha preso il primo aereo della sua vita. La mamma lo ha trasportato nel marsupio per tutto il tragitto da casa all'aeroporto e ha poi continuato a tenerlo tra le braccia una volta sul volo. Come ha reagito il piccolo? Sebbene inizialmente riuscisse a dormire solo quando Aurora era in movimento, alla fine è caduto tra le braccia di Morfeo anche in viaggio. La mamma influencer naturalmente non ha rinunciato all'irriverenza per la partenza e sui social ha mostrato la t-shirt scelta per la mattinata: un modello bianco decorato con l'iconica locandina di Tutti insieme appassionatamente accompagnata dalla scritta "The sound of no fuck". Nella didascalia ha poi aggiunto "Se io e Sara Daniele fossimo un film".

L’irriverente t–shirt di Aurora Ramazzotti

La foto di famiglia di Aurora e Michelle

Anche Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno di documentare la partenza sui social ma lo ha fatto con uno scatto di gruppo con la famiglia al completo. Lei ha indossato un completo di lino color fango e le infradito basse, Sole Trussardi è apparsa adorabile con pantaloni ciclista e t-shirt a effetto tie-dye, mentre Celeste ha preferito un completino nero con minigonna, coprispalle e cerchietto tra i capelli. Aurora ha abbinato la t-shirt a un paio di pantaloni over in beige, mentre il neo-papà Goffredo si è lasciato immortalare in bermuda e berretto con Cesare tra le braccia. In quanti non vedono l'ora di ammirare la dolce famigliola in vacanza?