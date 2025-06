video suggerito

Aurora Ramazzotti, l’estate inizia col costume “Mi ricordi il mare”: chi l’ha firmato e quanto costa Aurora Ramazzotti ha dato il via alle sue vacanze estive e ora sta trascorrendo qualche giornata al mare con Goffredo Cerza e Cesare. Chi ha firmato e quanto costa il suo primo costume di stagione? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2025 è ufficialmente cominciata e sono moltissime le star che hanno già dato il via alle loro vacanze. C'è chi è partito alla volta di mete esotiche e chi si è concesso semplicemente un weekend fuori città in una località balneare italiana, ma in tutti i casi si utilizzano sempre i social per documentare l'esperienza. Aurora Ramazzotti lo sa bene, visto che in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e del figlio Cesare sta trascorrendo alcune giornate al mare. Il primo costume della stagione che ha sfoggiato? È intero e con un messaggio a tema stampato sul petto.

Il look balneare di Aurora Ramazzotti

Al motto di "Abbronzatissimi", Goffredo Cerza ha postato delle adorabili foto di coppia con Aurora Ramazzotti. Sullo sfondo dell'area relax di un lido, i due si sono divertiti a immortalarsi mentre si abbracciano e scherzano, rivelando il profondo amore che li lega da anni. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto il look balneare dell'influencer e non solo perché al dito ha sfoggiato il maxi anello di fidanzamento che le è stato regalato durante la romantica proposta di matrimonio. Aurora ha indossato anche un costume destinato a fare tendenza: è intero ed è decorato con la scritta "Mi ricordi il mare" sul petto.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Chi ha firmato il costume "Mi ricordi il mare" di Aurora Ramazzotti

Chi ha firmato il costume "Mi ricordi il mare" di Aurora Ramazzotti? Il brand Lanapo, che nella sua collezione estiva lo ha proposto in varie tonalità, dal rosso al nero, fino ad arrivare al bianco e al verde militare. Aurora ha scelto il modello viola vitaminico: è sgambato, ha una scollatura profonda ed è arricchito da due fiocchetti sulle spalline.

Leggi anche Alessia Marcuzzi lancia il must have da spiaggia: che estate sarebbe senza il coordinato

Costume Lanapo

A renderlo unico nel suo genere è la scritta, un omaggio alla bellezza e alla tranquillità dell'oceano capace di evocare sentimenti di pace e libertà. Può essere usato sia per fare il bagno che come body (come ha fatto l'influencer sulla strada verso casa), l'importante è che si lasci il messaggio in vista. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 119 euro (e sembra essere destinato a diventare il must della bella stagione).

Aurora Ramazzotti in Lanapo