L’anello di fidanzamento di Aurora Ramazzotti: perché al dito indossa due fedine di diamanti

A cura di Valeria Paglionico

Il 2025 non è ancora cominciato ma si preannuncia già ricco di momenti super romantici: tra le star che pronunceranno i fatidico sì ci saranno infatti Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due stanno insieme dal 2018 e, dopo aver vissuto prima una relazione e distanza, poi una lunga convivenza milanese, da quasi due anni sono diventati genitori del piccolo Cesare. Complice il fatto che il bimbo sta crescendo e diventando sempre più autonomo, Goffredo ha pensato bene di fare la tanto attesa proposta di matrimonio durante un viaggio di famiglia a Londra. Aurora ha poi documentato il momento sui social, non potendo fare a meno di condividere un primo piano sul prezioso anello di fidanzamento di diamanti.

La proposta di matrimonio di Goffredo Cerza a Londra

Aurora Ramazzotti si sposa, lo ha annunciato sui social condividendo i momenti più belli della sua romantica proposta di matrimonio. Insieme a Goffredo Cerza è tornata Londra, città in cui 5 anni fa lo ha conosciuto, anche se in questa occasione a fargli compagnia c'è anche il piccolo Cesare, che sta rendendo la vacanza ancora più speciale.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti all'inizio della loro storia d'amore

La cosa che la figlia di Michelle non si sarebbe mai aspettata è che durante il giro sulla ruota panoramica di Winter Wonderland, il parco divertimenti ad Hyde Park, Goffredo si sarebbe inginocchiato per chiederle la mano. La risposta è stata naturalmente sì come rivelato anche su Instagram con queste parole: "2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre".

La proposta di matrimonio sulla ruota panoramica

Perché Aurora Ramazzotti ha un "doppio" anello di fidanzamento

Com'è fatto l'anello di fidanzamento di Aurora Ramazzotti? Lo ha mostrato lei stessa sui social, dove ha immortalato in primo piano la sua mano sinistra con due maxi preziosi tempestati di diamanti all'anulare. Il primo con la pietra centrale è "già noto" ai suoi fan: sebbene sembri a tutti gli effetti un engagment ring, in verità è semplicemente un "promise ring", un anello che Goffredo le ha regalato poco dopo la gravidanza, per la precisione per il primo compleanno da mamma.

L'anello di fidanzamento di Aurora Ramazzotti

Realizzato con una pietra di famiglia, rappresenta la promessa che ci sarebbe sempre stato per lei. Ora a questo si è aggiunto anche un nuovo gioiello: una fedina scintillante realizzata con tre file di micro diamanti incastonati. Non si sa chi abbia firmato il prezioso (e non si esclude che sia personalizzato) ma la cosa certa è che, essendo tempestato di pietre brillanti, deve valere una fortuna. A questo punto, dunque, non resta che chiedersi: quand'è che Aurora darà il via ai preparativi per le nozze?