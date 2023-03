Aurora Ramazzotti e il promise ring: il significato simbolico dell’anello che le ha regalato Goffredo Avete notato che Aurora Ramazzotti ha un nuovo anello all’anulare sinistro? In molti hanno pensato a un imminente matrimonio con Goffredo Cerza ma la verità è ben diversa. Ecco qual è il significato simbolico del “promise ring”.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non può fare a meno di servirsi dei social per documentare tutti i dettagli di questo periodo meraviglioso. Le manca ormai pochissimo al parto e a dimostrarlo è anche il pancione "esplosivo" che non perde occasione di rivelare (anche perché non è più possibile mascherarlo). Nonostante non esiti a raccontare le indiscrezioni più intime della sua vita privata, di recente è finita ancora una volta al centro del gossip, il motivo? In molti hanno notato un nuovo anello al suo anulare sinistro e hanno pensato subito a un matrimonio alle porte. La verità, però, è ben diversa: ecco qual è il significato simbolico del gioiello.

L'anello all'anulare sinistro di Aurora Ramazzotti

In quanti hanno notato il gioiello all'anulare sinistro di Aurora Ramazzotti? Da qualche settimana a questa parte sui social sfoggia spesso un grosso anello total silver con una pietra centrale scintillante ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta del classico anello di fidanzamento. A regalarglielo è stato il compagno Goffredo ma un presunto matrimonio imminente non c'entra nulla. Sommersa dalle domande e dalle notizie di gossip sulle prime pagine dei giornali, l'influencer è stata costretta a smentire le voci chiarendo la questione su Instagram. Ha spiegato che si tratta di un "promise ring", ovvero di un gioiello dal profondo significato simbolico per la coppia: è una promessa del fatto che ci saranno sempre l'uno per l'altra anche senza una formale cerimonia di nozze.

Aurora Ramazzotti indossa il promise ring

Perché Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non vogliono sposarsi?

Per Aurora Ramazzotti avere un bambino con l'uomo che ama vale molto di più di un matrimonio ed è per questo che, almeno al momento, il fatidico sì non sembra essere la sua priorità. Del resto, essendo figlia di due genitori che per due volte hanno divorziato, non crede al "E vissero felici e contenti" delle fiabe, anzi, per lei è un'utopia pensare di stare insieme a un'unica persona per tutta la vita. Goffredo, però, la sta facendo ricredere: le ha insegnato a pensare al futuro, le ha fatto venire il desiderio di costruire una famiglia e le ha dimostrato di essere la persona ideale per diventare il padre di suo figlio. Al di là di come andrà la loro relazione, Aurora è certa del fatto che il legame con Goffredo sarà eterno e durerà davvero più di qualunque matrimonio.