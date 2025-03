video suggerito

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza debuttano insieme in tv: diventano chef con le divise a contrasto Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerzo stanno per debuttare insieme in tv e per farlo si sono trasformati in chef: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono tra le coppie più amate del mondo social: a poco più di 2 anni di distanza dalla nascita del figlio Cesare, si sono fidanzati ufficialmente (con tanto di maxi anello di diamanti) e ora sono pronti per convolare a nozze la prossima estate. Di recente, inoltre, hanno preso parte a una nuova e inedita esperienza che dato l'ennesima prova del loro rapporto super affiatato: sono diventati protagonisti di Celebrity Chef, programma di Tv8 che ha segnato il loro debutto di coppia in televisione. Cosa hanno indossato per questa prima volta fianco a fianco sul piccolo schermo?

Perché Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono insieme in tv

Questa sera Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza saranno per la prima volta in tv insieme. Sono tra i protagonisti di Celebrity Chef, il programma su Tv8 presentato da Alessandro Borghese, e per l'occasione si trasformeranno i chef, sfidando le altre coppie famose a colpi di spadellate e segreti culinari. Se da un lato l'influencer è una "veterana" della televisione italiana, per Goffredo si tratta di un debutto. Certo, essendo accanto alla compagna di sicuro non sentirà la pressione delle telecamere, ma è chiaro che sono moltissimi i fan che non vedono l'ora di scoprire come se la caverà sotto i riflettori.

Aurora e Goffredo in versione chef

I look da chef della coppia

Come richiesto dalla trasmissione, Aurora e Goffredo si sono trasformati in "chef per una notte" e per l'occasione si sono vestiti in coordinato ma a contrasto. Entrambi hanno indossato le divise da cuochi, ovvero con le giacche con l'abbottonatura laterale e il colletto coreano ma, se l'influencer ha scelto il nero, il suo compagno ha preferito il bianco. Hanno poi completato il tutto con degli accessori all'insegna della comodità, dai pantaloni in denim alle sneakers (le All Star di Converse per Aurora, le Adidas per Goffredo). La figlia di Michelle Hunziker, inoltre, ha tenuto i capelli legati in una treccia tiratissima, così da evitare che capitassero spiacevoli imprevisti con i piatti cucinati.