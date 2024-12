Capodanno al mare per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: “Mi sono innamorata di questo posto”

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Aurora Ramazzotti

Per Aurora Ramazzotti sta per concludersi un anno speciale. L'influencer e il compagno Goffredo Cerza sono in vacanza con il figlio Cesare per salutare il nuovo anno. Nel 2024 Ramazzotti ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato, annunciando sui social che i due, insieme da quasi 7 anni, si sposeranno. La coppia, inoltre, ha da poco traslocato in una nuova casa a Milano che l'influencer si è divertita ad arredare, giocando tra colori e pezzi d'arredamento originali. La coppia con il piccolo Cesare è volata al caldo per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025.

Goffredo Cerza con il figlio Cesare

Le vacanze di Natale di Aurora Ramazzotti e Goffedo Cerza

Se Michelle Hunziker è partita per la montagna con le figlie Sole e Celeste Trussardi, Aurora Ramazzotti, dopo aver passato il Natale con la madre in Italia, è partita per il Kenya con il futuro marito, Goffredo Cerza e il figlio Cesare. La coppia trascorrerà il capodanno in famiglia, in riva al mare, nello Stato africano dove i genitori di Cerza hanno una casa. Se in molti si aspettavano resort da favola, Cerza ha rivelato sui social che la coppia è ospite da i genitori del ragazzo che possiedono un'abitazione in Kenya.

Aurora Ramazzotti in Kenya

La coppia alloggia a Watamu, piccola città sulla costa, non troppo lontana da Malindi e Mombasa, le città più note del Kenya, si affaccia direttamente sull'Oceano Indiano. È nota per le sue spiagge di sabbia bianca e per i giardini lussureggianti: qui è possibile trovare, nel Watamu Marine National Park and Reserve, tante tartarughe verdi e altre specie protette. Ramazzotti ha postato diversi scorci meravigliosi che si possono ammirare dalla spiaggia, rivelando come si sia innamorata di questi paesaggi incredibili.

La spiaggia di Watamu