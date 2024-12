video suggerito

Disavventura per Michelle Hunziker in montagna, il racconto dell'incidente di sua figlia Sole Momenti di tensione per Michelle Hunziker, attualmente in vacanza con sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia. Sua figlia Sole, nata dal matrimonio con Tomaso Trussardi, è rimasta coinvolta in un piccolo incidente.

Disavventura per Michelle Hunziker, che si trova in vacanza sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia. La conduttrice ha raccontato sui social l'incidente sulla neve di sua figlia Sole, nata dall'amore con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker: "Il nostro dentista ci ha salvati ancora"

Michelle Hunziker ha fatto sapere tramite alcune storie condivise sul suo profilo Instagram la disavventura che ha visto protagonista sua figlia Sole. "Cura tutta la mia famiglia da quando ho 19 anni. Ci ha salvati ancora, Sole si è rotta l'incisivo ieri. Già ricostruito" ha scritto la conduttrice sul video in cui appariva in primo piano il dente rotto della bambina. "Ho ricostruito tutta questa parte. Ho usato circa nove colori" ha spiegato il dentista prima che Hunziker lo abbracciasse. Nelle storie successive, poi, uno scatto insieme a una sua amica: "La mia Gra sempre presente in tutte le avventure" e un filmato insieme al soccorso alpino: "Il mio Gabriel, l'angelo dei cieli".

Il Capodanno di Michelle Hunziker sulle Dolomiti

Michelle Hunziker sta trascorrendo le vacanze di Natale in montagna, con la previsione di festeggiare il Capodanno sulle Dolomiti. Quest'anno con lei non c'è Aurora Ramazzotti, in Thailandia con Goffredo e il loro primogenito Cesare, ma con alcuni amici e le figlie Sole e Celeste, nate dall'amore con Tomaso Trussardi. In una recente intervista rilasciata al settimanale 7, inserto del Corriere della Sera, aveva parlato del suo rapporto con la solitudine:

Noi poi, nella fattispecie, che facciamo questo mestiere e che veniamo inondati di attenzioni e di adrenalina, perché tutti ti abbracciano e ti fanno i complimenti. Un love bombing pazzesco. E sei felice, molto: fa parte del processo di gratitudine. Però è pur vero che poi chiudi la porta di casa o dell’albergo, e sei solo con te stesso e ci sono le malinconie e le nostalgie però sei lì e respiri e pensi che ti piacerebbe avere qualcuno accanto che si occupa di te. Subito dopo ti accorgi che hai gli strumenti per dire ‘ok va bene, questa è una cosa della quale tu puoi avere bisogno, ma guardati'. A me è successo, di soffrire di solitudine, perché non avevo fatto tutto il percorso che ho fatto. Credo che raccontarlo possa servire ad altri che magari tengono tutto dentro.