Michelle Hunziker: "Sono una suocera tranquilla, non invadente. Voglio passare più tempo con il mio nipotino" Ospite di Verissimo, Michelle Hunziker ha parlato del ruolo da futura suocera che la attende, dal momento che la figlia Aurora Ramazzotti convolerà presto a nozze con Goffredo Cerza. E sul nipotino Cesare: "Voglio vivermelo ancora di più".

A cura di Elisabetta Murina

Michelle Hunziker è stata ospite di Verissimo nella puntata del 30 marzo. La conduttrice, accompagnata in studio da Gerry Scotti, ha parlato di Striscia la Notizia e del futuro ruolo da suocera, visto che la figlia Aurora Ramazzotti, mamma del piccolo Cesare, convolerà presto a nozze con il fidanzato Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker e il ruolo da futura suocera

Michelle Hunziker diventerà presto suocera per la prima volta visto che la figlia Aurora Ramazzotti ha annunciato le nozze con Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso dicembre a Londra, un luogo simbolico per la coppia, dove era nato il loro amore anni fa. A tal proposito, ha spiegato la conduttrice a Silvia Toffanin, ha le idee chiare di come sarà: "Penso di essere tranquilla, non sono una invadente, per niente. Anzi il contrario. Dico sempre che sono presente, ma devono venire loro da me, io sto indietro".

Gli auguri di Michelle Hunziker per i 2 anni di Cesare

Michelle Hunziker è anche nonna del piccolo Cesare, che di recente ha compiuto 2 anni. La conduttrice sta cercando il più possibile di essere una nonna presente per il nipotino, tra impegni di lavoro e con le figlie: "Un po' me lo perdo, comunque ho il lavoro, sono mamma di due bambine ancora piccole. Voglio vivermelo ancora di più, ho proprio desiderio e voglia di passare dei momenti con lui perché crescono velocemente". Solo qualche giorno fa, su Instagram, la conduttrice ha pubblicato uno scatto mentre teneva in braccio il piccolo, scrivendo: "Auguri amore mio". Per l'occasione anche Aurora Ramazzotti ha organizzato una foto per il piccolo, tra palloncini colorati e una dedica d'amore:

Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio