video suggerito

Michelle Hunziker bacia Nino Tronchetti Provera in pubblico: erano al concerto di Vasco Rossi con la figlia Aurora Prima uscita pubblica per Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. La conduttrice e l’imprenditore hanno partecipato insieme al concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, scatenandosi e scambiandosi dei baci davanti ai presenti. Con loro la figlia Aurora Ramazzotti, al fianco della madre. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

486 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima uscita pubblica per Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Dopo essere stati paparazzati dal settimanale Oggi, la conduttrice e l'imprenditore hanno partecipato insieme al concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, scatenandosi e scambiandosi dei baci davanti ai presenti. Con loro la figlia Aurora Ramazzotti, al fianco della madre.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si baciano al concerto: il video insieme

Hunziker e Tronchetti Provera non nascondo più la loro storia d'amore. Dopo le prime foto ‘rubate' dai paparazzi, la coppia partecipa insieme ad eventi pubblici, come il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma. Come mostra un video ripubblicato tra le stories dalla stessa conduttrice, i due si scatenano insieme, ballano e scherzano, scambiandosi anche qualche romantico bacio davanti ai migliaia di presenti, come si vede nelle foto diffuse da Leggo. Al loro fianco Aurora Ramazzotti, figlia di Hunziker, che balla insieme alla mamma e che quindi ha già conosciuto il suo nuovo compagno. Anche se la conduttrice ha raccontato di essere brava a nascondersi dai paparazzi, questa volta sembra che non ce ne sia stato bisogno. La storia d'amore tra i due procede a gonfie vele alla luce del sole.

La storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

Era stato il settimanale Oggi a pubblicare alcuni scatti di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera insieme, mentre camminavano e si scambiavano un romantico bacio per le strade di Milano. Già da qualche mese si parlava di una possibile frequentazione tra loro e ad avanzare l'ipotesi era stato lo stesso settimanale lo scorso febbraio, pur senza prove fotografiche. I diretti interessati al momento non hanno commentato in alcun modo i gossip che li riguardano. L'imprenditore in passato è stato sposato con Francesca Malgara ed è padre di tre figlie Virginia, Allegra e Camilla.