Michelle Hunziker: "Voglio un uomo che mi protegga, mi corteggi e mi faccia sentire donna" Michelle Hunziker ha tracciato il retratto dell'uomo che vorrebbe al suo fianco. La quarantasettenne ha dichiarato: "Voglio qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo, specialmente alla mia età".

A cura di Daniela Seclì

Michelle Hunziker ha tracciato il profilo del suo uomo ideale. Al momento sembra che la conduttrice sia single, ma in un'intervista rilasciata a Spiegel ha raccontato il tipo di uomo che vorrebbe trovare sotto l'albero.

Michelle Hunziker racconta il suo uomo ideale

Michelle Hunziker ha tracciato il ritratto del suo uomo ideale. La conduttrice, attualmente single, non intende rinunciare a un pizzico di romanticismo. Al suo fianco vorrebbe un uomo galante, in grado di corteggiarla, ma che rappresenti per lei anche un rifugio. Insomma, un compagno che la faccia sentire protetta:

Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica.

Dopo Ramazzotti e Trussardi, Michelle Hunziker vorrebbe tornare ad amare

Michelle Hunziker ha proseguito sostenendo che le piacerebbe avere accanto un uomo intenzionato a intraprendere il suo stesso cammino: "Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età". Quindi ha spiegato il significato che dà all'amore:

Amare significa condividere il tempo che si ha e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile.

E ha concluso tornando alla descrizione del suo uomo ideale: "Voglio un uomo che sia sereno con se stesso, soddisfatto della sua vita, a prescindere da ciò che ha raggiunto. Qualcuno con cui divertirsi, ma anche capace di dire: ‘Non preoccuparti, ci penso io’”. Nella vita privata di Michelle Hunziker, il matrimonio finito con Eros Ramazzotti da cui ha avuto la figlia Aurora. E poi, il matrimonio – anche questo giunto al capolinea – con Tomaso Trussardi, da cui sono nate le figlie Sole e Celeste.