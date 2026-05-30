Addio micro tanga: il bikini dell’estate 2026 ha la culotte a vita alta, come quello di Giulia De Lellis
Manca meno di un mese all'inizio dell'estate 2026 ma, complice il caldo anomalo degli ultimi giorni, sono in moltissimi coloro che approfitteranno del ponte del 2 giugno per organizzare una vacanza balneare o semplicemente una gita al mare. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il primo bikini dell'anno? Per essere super trendy non bisognerà puntare sui soliti bikini con i micro tanga che hanno spopolato nelle scorse stagioni, ora è arrivato il momento di dare spazio al costume con culotte a vita alta, come quello sfoggiato da Giulia De Lellis.
Il look balneare di Giulia De Lellis
Giulia De Lellis si è concessa la prima breve vacanza al mare dell'anno, approfittando di un esclusivo shooting realizzato per Tezenis. Tanto le è bastato per lanciare il trend balneare da seguire assolutamente durante l'estate 2026, di cosa si tratta? Dei costumi a due pezzi con la culotte a vita alta che va a sostituire il classico micro tanga che ha letteralmente dominato negli scorsi anni. L'influencer ha poi deciso di abbandonare le stampe optical e tropicali e ha puntato sulla semplicità del total black. Ha abbinato il micro pantaloncino a un triangolo imbottito portato legato dietro al collo, lasciando trionfare lo stile minimal.
La culotte a vita alta è il must dell'estate 2026
La moda destinata a spopolare durante l'estate 2026? Quella dei costumi a due pezzi con la culotte a vita alta. Si tratta di un capo dal fascino retrò che coniuga alla perfezione glamour e comodità, capace di aggiungere un tocco originale e sopra le righe al proprio look balneare. Quest'anno, dunque, è arrivato il momento di lasciare nell'armadio i micro tanga, da quelli con i laccetti laterali a quelli con i cut-out, per essere trendy ma allo stesso tempo comfy bisogna sfoggiare una culotte, a patto che sia leggermente sgambata sui lati e sul fondoschiena. Così facendo, sfruttando l'effetto modellante del capo, viene messa in risalto la silhouette a clessidra tipica del corpo femminile. In quante in spiaggia seguiranno questa mania?