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Addio micro tanga: il bikini dell’estate 2026 ha la culotte a vita alta, come quello di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sembra aver lanciato il trend da seguire assolutamente nell’estate 2026: è arrivato di dire addio ai micro tanga. Il bikini da avere è quello con la culotte a vita alta.
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A cura di Valeria Paglionico
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Manca meno di un mese all'inizio dell'estate 2026 ma, complice il caldo anomalo degli ultimi giorni, sono in moltissimi coloro che approfitteranno del ponte del 2 giugno per organizzare una vacanza balneare o semplicemente una gita al mare. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il primo bikini dell'anno? Per essere super trendy non bisognerà puntare sui soliti bikini con i micro tanga che hanno spopolato nelle scorse stagioni, ora è arrivato il momento di dare spazio al costume con culotte a vita alta, come quello sfoggiato da Giulia De Lellis.

Il look balneare di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis si è concessa la prima breve vacanza al mare dell'anno, approfittando di un esclusivo shooting realizzato per Tezenis. Tanto le è bastato per lanciare il trend balneare da seguire assolutamente durante l'estate 2026, di cosa si tratta? Dei costumi a due pezzi con la culotte a vita alta che va a sostituire il classico micro tanga che ha letteralmente dominato negli scorsi anni. L'influencer ha poi deciso di abbandonare le stampe optical e tropicali e ha puntato sulla semplicità del total black. Ha abbinato il micro pantaloncino a un triangolo imbottito portato legato dietro al collo, lasciando trionfare lo stile minimal.

Giulia De Lellis col costume a culotte
Giulia De Lellis col costume a culotte

La culotte a vita alta è il must dell'estate 2026

La moda destinata a spopolare durante l'estate 2026? Quella dei costumi a due pezzi con la culotte a vita alta. Si tratta di un capo dal fascino retrò che coniuga alla perfezione glamour e comodità, capace di aggiungere un tocco originale e sopra le righe al proprio look balneare. Quest'anno, dunque, è arrivato il momento di lasciare nell'armadio i micro tanga, da quelli con i laccetti laterali a quelli con i cut-out, per essere trendy ma allo stesso tempo comfy bisogna sfoggiare una culotte, a patto che sia leggermente sgambata sui lati e sul fondoschiena. Così facendo, sfruttando l'effetto modellante del capo, viene messa in risalto la silhouette a clessidra tipica del corpo femminile. In quante in spiaggia seguiranno questa mania?

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