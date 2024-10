Il dolce regalo di Michelle Hunziker per il nipote Cesare: l’orsetto parla con la sua voce

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo social un video dove mostra come ha arredato la sua nuova casa. A luglio scorso l'influencer ha fatto sapere che avrebbe traslocato, lasciando la casa di Milano in cui viveva da poco di più di due anni con Goffredo Cerza e il figlio Cesare. A inizio ad agosto ha cominciato a condividere qualche spoiler della futura casa, facendo incuriosire i suoi followers. Oggi ha pubblicato un minivideo, una sorta di house tour per far vedere come ha scelto di arredare tutte le stanze. Dalle pareti color borgogna fino alla cameretta di Cesare, Aurora Ramazzotti ha raccontato la nuova casa con la sua solita ironia. E non sono mancate le sorprese come i regali della madre Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti mostra la nuova casa

Tra parenti borgogna e maxi divano, Aurora Ramazzotti comincia l'home tour dal suo salotto. Tra angoli cosy, maxi specchi e piante ornamentali, la casa rispecchia perfettamente l'anima dell'influencer. Raccontando di dover completare ancora diverse stanze della casa, Ramazzotti ha deciso di rivelato anche qual è la sua stanza preferita.

Il salotto di Aurora Ramazzotti

La stanza preferita della casa di Aurora Ramazzotti

La sala da pranzo è probabilmente la stanza di cui Aurora Ramazzotti è più fiera, anche se ha confessato che presterò cambierà le il tavolo e il tappeto. La stanza, però, è una delle sue preferita anche per via del gallery wall: ossia una parete piena di poster e quadri rigorosamente incorniciati. Ovviamente nell'home tour non poteva mancare anche la stanza di Cesare, dove Aurora Ramazzotti ha deciso di mostrare il regalo della nonna Michelle Hunziker.

Il gallery wall

Hunziker, infatti, ha regalato un piccolo orsacchiotto di peluche al nipote, che tra pochi mesi compirà due anni. Quello che sembra un semplice orsetto, in realtà, contiene un messaggio audio dolce per il nipote: "La nonna ti ama tanto", si sente nel video dopo che Aurora Ramazzotti ha schiacciato un piccolo pulsante.