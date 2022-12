Aurora Ramazzotti fa il tour della nuova casa per la prima volta: le immagini delle stanze Aurora Ramazzotti mostra ufficialmente per la prima volta la sua nuova casa con un tour stanza per stanza condiviso sui social.

A cura di Clara Salzano

Il tour della casa di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si è trasferita da un qualche tempo nella sua nuova casa milanese, dove vive col compagno Goffredo Cerza con cui avrà presto un figlio, ma non aveva ancora svelato ufficialmente i dettagli della sua abitazione. In dolce attesa, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha approfittato di questa giornata per svelare sul suo profilo social l'intero appartamento con un tour stanza per stanza. Vediamo com'è fatta di preciso la nuova casa di Aurora Ramazzotti.

Inizia il tour della casa di Aurora Ramazzotti

Il tour di Aurora Ramazzotti della nuova casa parte ovviamente dall'ingresso dell'abitazione caratterizzato da un piccolo spazio poligonale con un grande armadio a parete con ante dorate. Al momento all'ingresso è stato collocato anche il piccolo albero di Natale regalato alla coppia dalla mamma di Goffredo Cerza.

L’ingresso di casa

Il percorso continua nel salone che spiega Aurora Ramazzotti ancora non è del tutto completo. Un grande divano verde riempie la stanza che è caratterizzata da una parete rivestita da una fantasia che riproduce una piuma di pavone molto ingrandita. Il pouf davanti al divano sarà presto sostituito da un tavolino per ora ancora assente e un grande quadro verrà collocato dietro la parete del divano.

Il divano di Aurora Ramazzotti

Il salotto è un ampio spazio dove trova collocazione anche la sala da pranzo con un piccolo tavolo rotondo e quattro poltroncine. Completa la stanza una libreria nera arrivata da poco in casa e il mobile per far arrampicare il gatto di Aurora Ramazzotti.

La sala da pranzo

La cucina della casa è divisa dalla zona living tramite una parete di vetro ed è caratterizzata da un'isola e una cucina ad L tutta nera con pavimenti scuri di pietra, a differenza del resto della casa caratterizzata dal parquet. Sia la cucina che il salone hanno due balconi luminosi.

La cucina della casa

Tornando attraverso il salotto si passa attraverso la parete con le piume di pavone e si accede nella zona notte dove ci sono due bagni e due camere da letto. Il bagno degli ospiti è caratterizzato dalla vasca e da un riposante colore salmone alle pareti. La camera da letto con cabina armadio presenta sul letto un'opera d'arte luminosa dell'artista Kathrin Geller.

La camera da letto

Dalla camera da letto si accede al bagno personale della coppia caratterizzata da una carta da parati con giraffe. Mentre una piccola zona studio e la seconda camera da letto sono ancora in fase di allestimento.

Il bagno personale di Aurora prima e dopo i lavori

Il tour si chiude sul letto della camera da letto da dove si vede la cabina armadio di Aurora Ramazzotti che ci lascia in attesa di scoprire come avrà arredato la camera da letto del bimbo in attesa.