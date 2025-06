video suggerito

Quanto costa il look da cerimonia di Aurora Ramazzotti (che ironizza sui piedi gonfi) Ecco come si è vestita Aurora Ramazzotti al Battesimo del figlio di una coppia di amici. Il caldo della giornata ha messo a dura prova i suoi piedi!

A cura di Giusy Dente

È arrivato il periodo dell'anno dedicato alle cerimonie. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il Battesimo della figlia Camilla e tanti sono convolati a nozze: hanno pronunciato il fatidico sì Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, è salita sull'altare anche Sveva Alviti, mentre Alessandra Mion e Ernst Knam hanno rinnovato i voti nuziali in Chiesa. Aurora Ramazzotti ha prima festeggiato con tutta la famiglia la Comunione della sorellina Celeste, per poi godersi il Battesimo del figlio di una coppia di amici. Certo, queste cerimonie sono bellissime, occasioni preziose per stare con le persone care, ma quando fa molto caldo bisogna ammettere che diventa un po' scomodo!

Il look da cerimonia di Aurora Ramazzotti

Come per la Comunione della sorellina Celeste, anche per il Battesimo del figlio di una coppia di amici l'influencer ha scelto un look firmato Zimmermann. Aurora Ramazzotti ha festeggiato con Carlton e Sophie il grande giorno del loro piccolo Henry e ha scelto un outfit semplice e sbarazzino, una scelta anche strategica anti-caldo! Si tratta, infatti, di un vestito in lino, tessuto che d'estate quando salgono le temperature è l'ideale per non soffrire troppo.

Fa parte della collezione Mare 2025. Il mini abito color avorio è impreziosito da ricami rossi: presenta scollo a V profondo, colletto dal taglio classico con orli smerlati, maniche corte risvoltate, cintura con fibbia a scomparsa rimovibile in vita e bottoni floreali all'uncinetto. Costa sul sito ufficiale del brand 1050 euro. Ha abbinato un paio di scarpe coordinate, delle ballerine con tacco basso e doppio cinturino. Rossi anche gli occhiali da sole, un tocco che ha reso l'outfit ancora più grintoso.

Zimmermann

Aurora Ramazzotti coi piedi gonfi

L'abito in lino ha solo parzialmente risolto le conseguenze del caldo asfissiante! Questo tessuto è l'ideale nei mesi estivi: è fresco, traspirante e assorbe l'umidità, così la pelle rimane asciutta anche quando d'estate si suda sotto il sole. Purtroppo, però, non c'è rimedio per i piedi gonfi! Il caldo, infatti, fa dilatare i vasi sanguigni: il sangue fatica a risalire verso il cuore e si crea un accumulo di liquidi negli arti inferiori, in particolare piedi e caviglie.

È una problematica che affligge molte donne e che diventa visibile soprattutto se si indossano certi tipi di calzature, come quelle più eleganti da cerimonia. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, che ci ha scherzato sopra, ironizzando sullo stato delle sue caviglie e paragonandolo a quelle di Kim Kardashian poco prima del parto! Il riferimento è proprio alle foto dell'influencer che circolarono nel 2013, coi piedi costretti in un paio di sandali strettissimi con stringa e fascia in plastica, che lasciavano chiaramente in vista i piedi gonfi e sofferenti!