video suggerito

Come si è vestita Rosalinda Cannavò per il Battesimo della figlia Camilla Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il Battesimo della loro piccola Camilla. Romantico look rosa confetto per la mamma della bimba. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga con la piccola Camilla

Giugno è il mese delle cerimonie, ma non solo matrimoni. Hanno pronunciato il fatidico sì diverse coppie: sono convolati a nozze Sveva Alviti col compagno Andrea, il calciatore Gianluca Scamacca con la sua Flaminia Appolloni, ultimi in ordine di tempo Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Come questi ultimi, si sono conosciuti al Grande Fratello anche Rosalinda Cannavò (attrice nota anche con lo pseudonimo di Adua Del Vesco) e Andrea Zenga. I due hanno celebrato il Battesimo della loro piccola Camilla.

Il look di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno insieme dal 2021, anno in cui si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia, durante la quinta edizione del Grande Fratello VIP. Il 7 settembre 2024 sono diventati genitori di una bambina, che hanno chiamato Camilla. A distanza di alcuni mesi dalla nascita, la bimba ha ricevuto il sacramento del Battesimo.

osalinda Cannavò e Andrea Zenga con la piccola Camilla

La prossima festa in famiglia sarà forse il matrimonio? La coppia ha affermato di avere questo programma, ma aspetteranno che Camilla sia un po' più grande, dunque le nozze non sono imminenti. I fan dovranno aspettare ancora qualche anno, prima di vedere la loro beniamina in abito bianco. Nel frattempo, ha festeggiato in abito rosa. L'attrice siciliana ha scelto un tenue colore pastello, per il look della giornata speciale dedicata alla sua Camilla.

Leggi anche Federica Calemme svela i due vestiti da sposa indossati al party con gli amici dopo la cerimonia

Rosalinda Cannavò in Pronovias

Per l'occasione ha puntato su un abito monospalla lungo a colonna, una silhouette molto semplice, ma con un unico dettaglio: la scollatura sulla schiena con maxi fiocco. È firmato Pronovias: fa parte della collezione Vera Wang Bride for Pronovias e costa 495 euro sul sito ufficiale. Per rendere il tutto ancora più romantico e delicato, ha aggiunto dei fiorellini tra i capelli, raccolto in un elegante chignon. Ha completato l'outfit con un paio di sandali col tacco color oro.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga con la figlia Camilla

Come vestirsi per un Battesimo

Il look di Rosalinda Cannavò è molto appropriato per l'occasione. Per un Battesimo, infatti, l'etichetta consiglia un tubino o un abito da cocktail bon ton, magari plissettati o con rouches nei punti giusti. Il tailleur resta un'opzione di classe intramontabile. No alle nuance scure, ai colori sgargianti/fluo e ai look eccessivamente formali. Sono da prediligere le tonalità neutre e i toni pastello: sì quindi, per le donne, al verde salvia, al beige, al rosa confetto.

Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Camilla

Si può spaziare dal monocromatico alla stampa, magari pois o floreale, ma senza dare troppo nell'occhio. Sicuramente bisogna evitare gli eccessi, tutto ciò che risulta vistoso come trasparenze, scollature ampie, spacchi e dettagli gioiello. Per non sbagliare e risultare fuori luogo, le parola d'ordine devono essere: discrezione, sobrietà, eleganza.