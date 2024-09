Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori: è nata Camilla

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori. Nella giornata di sabato 7 settembre 2024, la coppia ha condiviso sui social un breve video in cui annuncia la nascita della loro primogenita, a cui hanno dato il nome Camilla. Tantissimi i commenti di personaggi noti dello spettacolo che hanno fatto i loro auguri per il lieto evento.

L'annuncio di Andrea Zenga sui social

Rosalinda Cannavò sorride, baciando delicatamente la manina di sua figlia, Camilla, nata solamente da qualche ora. Questa è solo una delle dolcissime immagini che compongono il video pubblicato sui social dai neo genitori, felicissimi di annunciare la nascita della loro prima figlia, frutto del loro amore. È Andrea Zenga a scrivere una dedica per la sua compagna e per la bambina che culla tra le braccia:

Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto.

Non manca anche un dettaglio sulla piccola, il neo papà, infatti scrive: "P.s: 3,8kg di pura dolcezza già alla nascita", rendendo noto, quindi, anche il peso della piccola appena nata.

Le prime parole di Rosalinda Cannavò

Tra le storie compare anche un messaggio della neo mamma che scrive: "Ecco il motivo della nostra assenza. Ho il cuore pieno d'amore. La nostra Camilla, Caterina. Così come la sognavo, grazie per aver scelto noi come tuoi genitori". Compaiono sotto al post anche tanti messaggi di auguri ricevuti dalla coppia in queste ore. Tra i primi Filippo Magnini che scrive: "Ora inizia la vita, godetevi ogni istante ragazzi. Ben arrivata alla piccola principessa", poco dopo anche il messaggio della moglie Giorgia Palmas, ma anche di Simona Ventura e della futura mamma Giulia Salemi.