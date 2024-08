video suggerito

Rosalinda Cannavò, la gravidanza volge al termine: "Stiamo aspettando la piccola" Rosalinda Cannavò è al nono mese di gravidanza. Presto diventerà mamma. Per lei e Andrea Zenga, la bambina in arrivo sarà la prima figlia.

A cura di Daniela Seclì

Rosalinda Cannavò è al nono mese di gravidanza. Presto diventerà mamma. Per lei e Andrea Zenga, la bambina che sta per nascere sarà la prima figlia. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere su Instagram di essere ormai rientrata dalle vacanze. È a Milano in attesa che nasca la piccola.

Rosalinda Cannavò è al nono mese di gravidanza

Manca ormai pochissimo alla nascita della primogenita di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. In questi giorni, la trentunenne è rientrata dalle vacanze e si sta preparando al momento del parto. Su Instagram ha raccontato:

Dopo un mese di bagni e abbracci col pancione, ho detto addio al costume per tornare a Milano. Ora siamo solo in modalità “aspettando la piccola” e nonostante tutte le piadine riminesi io sono anche in modalità “cosa mangio e dove lo trovo?!"

Una gravidanza difficile ma la bambina sta per nascere

Lo scorso giugno, Rosalinda Cannavò ha confidato che la gravidanza non è stata affatto semplice e ha risposto a tutti coloro che pretendevano che si mostrasse sempre energica ed entusiasta perché "la gravidanza è una gioia non una malattia". L'attrice ha rimarcato che ogni gravidanza è diversa e per alcune donne quei nove mesi possono essere molto difficili. Lo ha sperimentato sulla sua pelle:

All'inizio della mia gravidanza ero depressa. Utilizzo questo termine e non mi vergogno di dirlo perché sapete quanti sbalzi a livello ormonale subiamo? Piangevo sempre, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo, come uscire da questo stato. Mi colpevolizzavo perché ricevevo quelle risposte, io stavo veramente male. La gravidanza è un percorso meraviglioso che ti porta al momento e alla gioia più grande della nostra vita. Questo non significa che non abbiamo il diritto di esprimere le nostre paura, difficoltà e fragilità. La donna incinta non acquisisce un super potere speciale che la rende invincibile.