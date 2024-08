video suggerito

Fiordaliso di nuovo nonna, il commento di Rosy Chin: "Da la Zì a la Nò il passo è breve" Fiordaliso è pronta a ricevere un altro nipotino da crescere e volere bene. La reazione di Rosy Chin, coinquilina al Gf: "Da la Zì a la Nò il passo è breve".

Fiordaliso sta per diventare di nuovo nonna. Una nonna ‘rock' per usare le sue parole in una delle recenti interviste che ha rilasciato. Su Instagram ha mostrato una foto insieme alla compagna di suo figlio, Paolino, e in didascalia festeggia in un tripudio di cuoricini: "Siiiiiiiiii e da meta’ settembre di nuovo NONNA ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️☀️☀️☀️☀️☀️io troppo felice ❤️❤️❤️❤️". Tantissimi auguri da parte dei suoi follower, anche da una vecchia conoscenza del Grande Fratello: Rosy Chin. Il commento è riferito proprio a quella bella esperienza maturata insieme.

Il commento di Rosy Chin

Fiordaliso è stata protagonista della diciassettesima edizione del Grande Fratello, quella della scorsa stagione. Un'esperienza che l'ha portata a vivere all'interno della casa per circa quattro mesi, arrivando quasi fino in fondo. Per tutti, è diventata la zia Fiorda, la zia della casa. E infatti proprio su questo aspetto, Rosy Chin fa una battuta fulminante: "Da la Zì a la Nò il passo è breve". Boom di reaction sotto il commento della food creator.

"Sono una nonna rock"

Fiordaliso si è raccontata in una precedente intervista al Corriere della Sera rivelando di essere una nonna ‘rock' ma al tempo stesso molto normale: "Come sono nella vita di tutti i giorni? Sono una donna un po’ fuori dagli schemi, un po’ pazza, una nonna rock ma alla fine molto normale (se vogliamo usare questa parola), nel senso che non sono una star, assolutamente no. Ad esempio, a Roma giro in autobus e metropolitana senza problemi. Amo il contatto con la gente e ascolto sempre le loro storie. Nessuno può vivere sugli allori, devi sempre cercare di rinnovarti, trovare nuovi stimoli, divertirti lavorando e studiare, perché c’è sempre da imparare". Nonna Fiordaliso è pronta, dunque, a ricevere un altro nipotino da crescere e volere bene.