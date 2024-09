video suggerito

Federica Pellegrini: "La maternità è tosta, il mio corpo è cambiato. Ho un seno che non sento mio" Federica Pellegrini si racconta in un'intervista, dal suo nuovo ruolo di madre fino all'imminente partecipazione nel programma Ballando con le stelle. A proposito del rapporto con il suo corpo, rivela: "Faccio fatica a convivere con l'esplosione di un seno importante. Ho imparato ad accettarlo perché è funzionale alla causa, ma non lo sento mio".

Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta sono i genitori della piccola Matilde, nata a gennaio scorso. La nuotatrice, 36 anni e due volte medaglia olimpica, parla a 7 Corriere di quanto sia cambiata la sua vita dopo l'arrivo della figlia e della sua prossima partecipazione al programma Ballando con le stelle: "Non sarà una sfida con gli altri, ma con me stessa".

Federica Pellegrini concorrente a Ballando con le stelle: "È una sfida con me stessa"

Federica Pellegrini ha sempre desiderato costruirsi una famiglia ed è con Matteo Giunta che è riuscita a coronare il suo sogno d'amore. I due, prima di avere un figlio, avevano stabilito di portare avanti obiettivi personali e lavorativi. "Ci siamo detti che se un bambino non fosse venuto, non saremmo stati lì a strapparci i capelli perché comunque noi stavamo bene così – spiega la nuotatrice – È importante trovare una persona con cui trovi un equilibrio, credo molto nella forza della coppia: il nostro cerchio era già chiuso, Matilde è un elemento in più che ha accresciuto il nostro rapporto, non l'obiettivo finale". Di comune accordo hanno scelto di crescere la loro bambina senza aiuti esterni: "Ci siamo divisi i compiti. Abbiamo avuto anche difficoltà nell'organizzazione, in quei casi i nonni sono stati fondamentali". La sua famiglia sarà al suo fianco a Roma durante la sua esperienza all'interno del programma Ballando con le stelle:

Le sfide sono parte di me. Anche dopo il ritiro dal nuoto, non smetto di cercare nuove esperienze capaci di stimolarmi, anche oltre la mia zona di comfort. La partecipazione a Ballando è poi un'opportunità per divertirsi, imparare qualcosa di nuovo e mettermi alla prova in un contesto per me insolito. Non sarà una sfida con gli altri, ma con me stessa.

"Sono privilegiata ad avere accanto una famiglia che mi supporta"

Per Federica Pellegrini, indipendente e molto attiva, la maternità è stata tosta: "Poi io sono sempre stata molto magra e vedere il corpo che cominciava a cambiare non è stato facile, anche perché all'inizio desideravamo tenere per noi questa nuova condizione ma io mi vedevo diversa e temevo che tutti capissero il mio stato". Ancora oggi fa fatica a convivere con le misure del suo seno: "Ho imparato ad accettarlo perché è funzionale alla causa, ma non lo sento mio".

Dopo la nascita di Matilde, Federica Pellegrini era pronta a mettersi a completa disposizione della bambina. Con il tempo, però, si è resa conto che senza l'aiuto della sua famiglia non ce l'avrebbe fatta: "Sono privilegiata ad avere accanto una rete che faceva squadra e mi supportava". La nuotatrice non ha affrontato un parto semplice: "Non lo sono state nemmeno le settimane successive. Quando c'è un parto così difficile un po' di strascico psicologico te lo porti dietro e in quei momenti la rete di salvataggio creata dalla famiglia è stata fondamentale". Per il momento non ha intenzione di avere un altro figlio: "So che ai nonni piacerebbe, ma non si esprimono perché mi vogliono bene. E comunque io e mio fratello abbiamo due anni di differenza e mia mamma mi ha sempre detto di non farli così vicini, è dura con due bambini piccoli entrambi ma con esigenze diverse. Così io ascolto la mamma e aspetto".