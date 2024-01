Federica Pellegrini ha partorito: è nata Matilde, la prima figlia con Matteo Giunta Federica Pellegrini ha partorito la prima figlia con Matteo Giunta. “Due giorni complicati, finalmente sei arrivata” è la didascalia del post condiviso pochi minuti fa. Matilde è nata alle ore 6:51 del 3 gennaio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Pochi minuti fa Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato la nascita della loro prima figlia insieme, Matilde. Con un post su Instagram hanno reso pubblica la prima foto di famiglia svelando che la piccola è nata alle ore 6:51 di questa mattina, 3 gennaio 2024: "Due giorni complicati, finalmente sei arrivata".

La prima foto di famiglia con Matilde

Federica Pellegrini e Matteo Giunta pochi minuti fa hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Matilde, nata alle ore 6:51 di questa mattina, 3 gennaio 2024. "2 giorni complicati. Finalmente sei arrivata!!! Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore Per te", la didascalia del post dei neo genitori.

La storia d'amore con Matteo Giunta e l'arrivo di Matilde

Ad inizio novembre durante una vacanza in montagna, Matteo Giunta e Federica Pellegrini furono paparazzati dai fotografi di Chi. Al magazine raccontarono del loro amore e delle emozioni provate per l'arrivo imminente della loro prima figlia. "Voglio vivermela serenamente, cercando di fare meno previsioni ed errori possibili. Poi qualcuno lo faremo, ma fa parte di questo gioco bellissimo" disse lui prima di ricordare il momento in cui hanno scoperto che la campionessa di nuoto era incinta. La notizia fu diffusa in maniera ufficiale a luglio dai diretti interessati dopo settimane di rumors. Così il neo papà ha ricordato quel momento:

È stato un momento molto bello e lo è stato talmente tanto che non ricordo di essere stato io a vedere per primo la striscetta. Mi ricordo la gioia immensa quando ci siamo abbracciati e commossi, ma ho nebbia del momento precedente. E poi mi ricordo che subito dopo ci siamo fermati, dicevamo "Calma, i primi tre mesi sono i più difficili".