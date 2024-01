Federica Pellegrini e Matteo Giunta tornano a casa dopo la nascita di Matilde Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tornati a casa dopo la nascita di Matilde, la loro prima figlia, come testimoniano le foto del settimanale Chi. Il neo papà ha dichiarato: “Mi sono innamorato senza neanche vederla. Mi è bastato sentire il primo vagito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tornati a casa dopo la nascita di Matilde, la loro primogenita. Il settimanale Chi li ha beccati nel momento in cui hanno portato la piccola per la prima volta fuori dall'ospedale e in quell'occasione è stato il neo papà a scambiare due chiacchiere con la giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Le prime parole di Matteo Giunta da neo papà

Eccoli, sorridenti, dopo giorni di completa vertigine all'insegna di una delle esperienze più emozionanti della vita, Federica Pellegrini e Matteo Giunta iniziano la loro nuova vita insieme alla piccola Matilde e dopo tante sfide affrontate insieme, non si perdono d'animo all'idea di abbracciarne di nuove. Con l'arrivo di un neonato, si sa, la prima cosa a venir meno è il sonno: "Dormire? È una parola enorme, diciamo che si sopravvive. Ma poi se devi stare sveglio per questa piccola creatura, lo fai molto volentieri, anche la mancanza di sonno, anche la fatica, lo sport un po’ te lo insegna, si trasforma in immenso piacere". Sono queste le prime parole con cui il neo papà parla dell'arrivo della sua prima figlia. Un'emozione indescrivibile quella provata dalla coppia e che, anche se in poco tempo, ha già insegnato loro qualcosa:

Nonostante i traguardi che Fede ha già raggiunto nello sport, questo è diverso, è tutto diverso, completamente, è la magia della vita, appunto, forse la massima espressione della vita e della creatività. Penso non ci sia gioia più grande per lei, per me, per noi.Fede dice che quando la guardo ho gli occhi a cuore, potrebbe persino essere un po’ gelosa perché in fondo sono gli stessi occhi a cuore che ho per lei, lo stesso sguardo che rivolgo a lei. Invece, con l’arrivo delle nostra bambina, ho capito, abbiamo capito, che l’amore non si divide: l’amore si moltiplica, è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei.

Il racconto delle ore prima del parto

Il 3 gennaio 2024 Federica Pellegrini ha dato alla luce Matilde, la sua prima figlia. Un annuncio che i fan aspettavano con trepidazione e quando è arrivato, insieme ai neo genitori, è scoppiata la felicità. Lo avevano scritto anche sui social "2 giorni complicati", per raccontare con poche parole che la nascita della primogenita Giunta-Pellegrini, non è stata poi così semplice e lo ha ribadito anche l'allenatore, ringraziando i medici che in quei giorni non hanno mai smesso di stargli accanto:

Il travaglio è stato estenuante. E l’equipe che ci ha accompagnato in questo viaggio..sono le persone più vicine agli angeli che abbiamo mai incontrato. Poi è arrivata lei e io mi sono innamorato senza neanche vederla. Mi è bastato sentire il primo vagito.