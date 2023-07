Federica Pellegrini è incinta, ora è ufficiale: la sua conferma in un video con Matteo Giunta Federcia Pellegrini conferma di essere incinta. Dopo i continui gossip e le foto al mare, la Divina rompe il silenzio e in un video sui social annuncia la gravidanza, mostrandosi con il marito Matteo Giunta. “We’ll take it back (Ce lo riprenderemo)”, si legge sulla pancia.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Pellegrini è incinta. Dopo le foto al mare del settimanale Chi e i continui gossip, la Divina ha confermato in prima persona di essere in dolce attesa: presto lei e il marito Matteo Giunta diventeranno genitori per la prima volta. L'annuncio con un video sui social, girato in casa in pigiama, in cui mostra la pancia.

L'annuncio della gravidanza

Federica Pellegrini conferma di essere in dolce attesa. E lo fa con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui bacia il marito Matteo Giunta e mostra per la prima volta la pancia, sulla quale c'è scritto: "We'll take it back (Ce lo riprenderemo)". La didascalia scelta è insolita ma rimanda alla sua grande passione, il nuoto, e alla grande competitività che da sempre la caratterizza. La Divina, infatti, fa le congratulazioni a Mollie O'Callaghan, la giovane nuotatrice che ha da poco vinto i 200 stile libero ai mondiali di Fukuoka in Giappone, battendo il primato che lei stessa deteneva da 14 anni, finora il record più longevo.

Le foto al mare e i gossip sulla gravidanza di Federica Pellegrini

Nelle ultime ore, i gossip sulla gravidanza di Federica Pellegrini sono diventati sempre più insistenti. La prima "foto sospetta" era arrivata qualche giorno fa, quando si era mostrata in costume durante una gita in barca. E anche il settimanale Chi aveva confermato questa indiscrezione, pubblicando le "immagini rivelatrici" della Divina in vacanza con il marito al largo di Ponza. "Il nostro amore si fa in tre", si legge sulla copertina del magazine.

La diretta interessata, però, intervistata da Repubblica, aveva risposto alle voci senza però confermarle. "Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero", aveva detto piuttosto infastidita dal fatto che il suo fisico abbia assunto forme diverse.