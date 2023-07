Federica Pellegrini aspetta una bambina da Matteo Giunta, è incinta di almeno tre mesi Federica Pellegrini è in dolce attesa di una femminuccia. La Divina è incinta di almeno tre mesi e presto, insieme al marito Matteo Giunta, accoglieranno in famiglia la prima figlia.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Pellegrini aspetta una bambina. Dopo l'annuncio ufficiale della gravidanza, l'AGI e Oggi confermano che la Divina è in dolce attesa di una femminuccia dal marito Matteo Giunta. Ecco perché, svelando sui social il pancione, ha scritto "Ce lo riprenderemo", in riferimento al record mondiale nei 200 stile libero appena stabilito dalla nuotatrice australiana.

Federica Pellegrini aspetta una bambina

Nemmeno il tempo di annunciare sui social di essere in dolce attesa, che iniziano a emergere già le prime informazioni sulla gravidanza. Tra queste, una delle più significative: il sesso del bebè in arrivo. Federica Pellegrini aspetta una bambina dal marito Matteo Giunta e sarebbe incinta già da almeno tre mesi. A confermarlo anche la futura nonna, Cinzia Lionetti, al settimanale Oggi spiegando di aver mantenuto il segreto per aspettare che fossero i futuri genitori a rivelarlo: "Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”.

La conferma ufficiale della gravidanza: il video sui social con Matteo Giunta

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, questa mattina, Federica Pellegrini ha confermato di essere incinta, dopo i numerosi gossip e le foto al mare del settimanale Chi. Per la prima volta si è mostrata con il pancione, sul quale si legge "We'll take it back (Ce lo riprenderemo)". Il riferimento è al record del mondo nei 200 metri sile libero, detenuto da lei per 14 anni, fino a quando non è stato superato dalla nuotatrice australiana Mollie O'Callaghan ai mondiali di Fukuoka, in Giappone. "Gara sorprendente Mollie, veramente una delle migliori che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma devo dirvi qualcosa…", ha scritto la Divina, scherzando sul risultato nella gara e sull'annuncio della gravidanza.