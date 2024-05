video suggerito

Fiorello fa ironia sul caso Bortone davanti all'ad Rai: "Punita e legata, le tirano freccette contro" Rosario Fiorello a VivaRai2 questa mattina ha fatto ironia sul caso Bortone Rai. Ieri sera è circolata la notizia secondo la quale è stato aperto un procedimento disciplinare contro la conduttrice per il caso Scurati. Davanti all'ad Roberto Sergio, Fiorello ha scherzato sulla vicenda.

A cura di Gaia Martino

L'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha partecipato alla puntata di VivaRai2 di questa mattina, giovedì 9 maggio, all'indomani delle notizie circolate riguardo il procedimento disciplinare aperto contro Serena Bortone per il caso Scurati. Ieri sera Sergio ha fatto chiarezza spiegando di aver chiesto solo spiegazioni alla conduttrice a cui è stato contestato il post pubblicato sui social con il quale ha violato la normativa della policy aziendale. Rosario Fiorello questa mattina ha fatto ironia sulla vicenda davanti all'amministratore delegato che ha reagito sorridendo alle battute dello showman.

Le parole di Fiorello sul caso Bortone-Rai

"Se passate da viale Mazzini, la Bortone è legata alla gamba destra del cavallo": Così Fiorello ha scherzato questa mattina, a VivaRai2, riguardo la vicenda che vede coinvolta la Rai e Serena Bortone sul caso Scurati. "È stato lui, l'ha punita Roberto Sergio" ha continuato lo showman scherzando davanti all'amministratore delegato, inquadrato dalle telecamere in diretta su Rai2. "Addirittura, alcuni di quelli che lavorano a viale Mazzini possono tirare freccette sulla Bortone, rea di aver detto cose. Alla Rai queste cose non le fanno passare, Sergio è un punitore" ha aggiunto Fiorello. Quest'ultimo si è poi rivolto all'ad mostrandogli un titolo de La Repubblica a lui rivolto: "Sappi, caro ad, che su Repubblica ti danno del punitore. Vedi che a Serena è già comparsa l'aureola?".

Roberto Sergio sul caso Bortone: "Violata la policy aziendale"

Dopo la notizia Daniele Macheda, segretario Usigrai, che ha comunicato la decisione della Rai di aprire un procedimento disciplinare contro Serena Bortone per il caso Scurati, ieri in Commissione di Vigilanza è intervenuto l'amministratore delegato per fare chiarezza. Sergio ha spiegato: "È stato contestato a Bortone, come avvenuto in analoghi casi, il post pubblicato sui social in violazione della normativa della policy aziendale: ci sono regole che devono essere rispettate da tutti i dipendenti". Ha sottolineato di non aver aperto un procedimento disciplinare, bensì "una richiesta di chiarimenti e spiegazioni che verranno valutati, poi si deciderà quale tipo di decisioni intraprendere".