Federica Pellegrini incinta, le “immagini rivelatrici” al mare con il marito Matteo Giunta Stando alle “immagini rivelatrici” di Chi, Federica Pellegrini è in dolce attesa. Se prima erano solo gossip, ora non ci sono più dubbi: la Divina aspetta il primo figlio da marito Matteo Giunta. “Il nostro amore si fa in tre”, si legge sul settimanale.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Federica Pellegrini incinta. Se prima erano solo gossip e foto sospette sui social, ora sembra che la Divina del nuoto sia pronto ad annunciarlo ufficialmente: diventerà presto mamma per la prima volta con il marito Matteo Giunta. A raccontarlo è il settimanale Chi nel suo prossimo numero, disponibile dal 26 luglio, che le dedica la copertina.

Federica Pellegrini in dolce attesa, le "immagini rivelatrici"

La copertina del settimanale Chi è dedicata a Federica Pellegrini e parla chiaro: la nuotatrice sarebbe in dolce attesa. Lo scatto in primo piano la ritrae durante una vacanza al mare con il marito Matteo Giunta, mentre passeggia sulla riva tenendolo per mano. In un'altra foto, la principale, è seduta su un materassino in mezzo al mare e il pancino sospetto, come era stato definito, appare sempre più evidente, tanto che il settimanale di Alfonso Signorini non ha dubbi. "Il nostro amore si fa in tre", è il titolo della copertina. Per il momento la diretta interessata non ha ancora rotto il silenzio, ma è molto probabile che l'annuncio arriverà presto.

I primi sospetti della gravidanza sui social

La notizia della gravidanza di Federica Pellegrini era nell'aria già da qualche giorno. Ad accendere i sospetti una foto pubblicata sui social, ancora una volta al mare, durante una gita in barca a Sabaudia con il marito. Nello scatto in questione, la nuotatrice è sdraiata in barca e dal costume si intravede un pancino sospetto. In generale, da quando è convolata a nozze lo scorso anno con Matteo Giunta, più volte si è vista costretta a smentire la notizia di un bebè in arrivo, ribadendo il suo pensiero sul diventare mamma e stufa dell'insistenza con cui le veniva rivolta questa domanda. Per il momento, nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata.