Federica Pellegrini sarebbe incinta per la prima volta, il gossip e la foto sospetta sui social Secondo Dagospia, Federica Pellegrini sarebbe incinta per la prima volta del marito Matteo Giunta. A far nascere il gossip è stata una foto al mare, in cui si nota un “pancino sospetto”. Non è la prima volt che la nuotatrice finisce al centro di indiscrezioni di questo genere.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Pellegrini incinta per la prima volta. È questa l'indiscrezione lanciata da Dagospia dopo che la Divina ha pubblicato una foto al mare insieme al marito Matteo Giunta, dove è apparso un "pancino sospetto". Questa volta sarà davvero così? La coppia, tra circa un mese, festeggerà il primo anniversario di matrimonio.

La presunta gravidanza di Federica Pellegrini

Secondo il gossip lanciato da Dagospisa, alla vigilia dei suoi 35 anni Federica Pellegrini sarebbe in dolce attesa. Per la campionessa olimpica, se così fosse, sarebbe il primo bambino insieme al marito e allenatore Matteo Giunta. Ad accendere i sospetti del sito è stata una foto pubblicata su Instagram durante una gita in barca nelle acque del litorale romano. Nello scatto, uno in particolare, Pellegrini è sdraiata in barca e dal costume sembra intravedersi un pancino sospetto. Presto per dire se sia davvero così, nel frattempo la diretta interessata non ha né confermato né smentito.

Cosa aveva detto Federica Pellegrini sulla maternità

Non è la prima volta che Federica Pellegrini finisce al centro di gossip riguardanti una sua presunta gravidanza. Era già successo lo scorso gennaio, quando poi la Divina si era trovata a dover smentire categoricamente tutte le voci. “Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”, aveva raccontato raggiunta da La Repubblica.

Con il passare dei mesi, però, le domande dei fan ("Quando fai figli", "quando diventi mamma") sono diventate sempre più insistenti. E così, dopo essere stata ospite di Che tempo Che Fa con Fabio Fazio, la nuotatrice ha affrontato l'argomento sui social rispondendo ad alcuni commenti: