Federica Pellegrini per l'anniversario di matrimonio con Matteo Giunta: la dedica e la foto inedita Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano due anni di matrimonio. La nuotatrice ha condiviso sui social uno scatto in bianco e nero accompagnato da una dolce dedica per il marito.

Due anni fa Federica Pellegrini e Matteo Giunta pronunciavano il fatidico sì a Venezia. Nel giorno del loro anniversario, la nuotatrice pubblica una foto sui social per ricordare quel 27 agosto del 2022. Lo scatto inedito è accompagnato da una dolce dedica per il marito. Oggi i due sono genitori della piccola Matilde, nata il 3 gennaio scorso.

La dedica di Federica Pellegrini per l'anniversario con Matteo Giunta

Occhi negli occhi, grandi sorrisi. Appaiono così Federica Pellegrini e Matteo Giunta nello scatto pubblicato dalla nuotatrice sul suo profilo Instagram. "Ogni sera lo stesso déjà vu" è la didascalia a corredo dell'immagine. Si tratta di una foto in bianco e nero inedita del loro matrimonio, avvenuto il 27 agosto del 2022 e celebrato a Venezia alla presenza di 160 invitati. Sono tanti i messaggi d'affetto dei followers della Divina: "Siete una coppia meravigliosa. Sono già due anni, tantissimi auguri e continuate a guardarvi così per sempre" e ancora "Eravate e siete stupendi! Tantissimi auguri… Buon anniversario".

Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori della piccola Matilde

Il 3 gennaio 2024 è nata Matilde, prima figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La Divina, ospite a Verissimo, raccontava a Silvia Toffanin le difficoltà del parto: "Ho subito un cesareo d'urgenza perché la bimba aveva un battito irregolare. Ho sofferto molto, le contrazioni erano dolorose anche dopo l'epidurale. Il suo primo pianto è stato una liberazione". La coppia scherzava sulla nuova esperienza come genitori: "Tra noi va malissimo", spiegando come per i primi tempi i due non dormissero nella stessa stanza (lei occupata con la bambina, lui alle prese con i loro quattro cani). In un'intervista rilasciata a RaiNews, la Divina aveva rivelato di sentire la mancanza "del suo corpo di prima", manifestando il desiderio di tornare ad allenarsi.