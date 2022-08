Video e foto del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dall’ingresso in chiesa al sì I video e le foto del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta celebrato a Venezia. La campionessa ha detto sì.

A cura di Stefania Rocco

Intorno alle 17 di sabato 27 agosto, Federica Pellegrini ha sposato il fidanzato Matteo Giunta. La campionessa di nuoto ha scelto la città di Venezia come cornice dell’evento. Sui social sono decine le foto e i video della cerimonia condivisi dai presenti. Circa 160 in totale sono stati gli invitati. A curare l'organizzazione della cerimonia è stato Enzo Miccio.

Federica Pellegrini in abito da sposa per le vie di Venezia

Che non avesse intenzione di apparire come una sposa tradizionale Federica lo ha dimostrato durante la passeggiata in abito da sposa per le vie di Venezia verso la chiesa. Poco dopo le 16.30, la campionessa si è avviata a piedi verso sestiere di Castello dove, in piedi sull’altare della chiesa di San Zaccaria, la attendeva dalle 16.15 la attendeva Matteo Giunta. Ad accompagnare Federica c’erano le sue damigelle, vestite di rosa cipria, e gli addetti alla sicurezza. Fan, curiosi e fotografi sono rimasti al di là del cordolo di sicurezza che delimitava lo spazio antistante l'ingresso della chiesa ma Federica si è girata a salutare i presenti accorsi a festeggiarla con il sorriso stampato sul volto.

L’arrivo della Divina in chiesa accompagnata dal padre

Dopo avere richiamato l’attenzione generale, Federica è arrivata nel piazzale antistante la chiesa al braccio del padre che l’ha accompagnata mentre percorreva la navata verso il suo futuro sposo. Decine i curiosi e i fotografi appostati all’esterno in attesa del sì che è stato pronunciato poco dopo. La Divina è apparsa emozionata, così come il suo ex preparatore atletico, arrivato in chiesa al braccio della madre. Al termine della funzione religiosa, la coppia si è avviata all’esterno per il lancio del riso di rito e le prime foto ufficiali da marito e moglie.