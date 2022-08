Perché Filippo Magnini non era al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta Perché Filippo Magnini, storico ex fidanzato di Federica Pellegrini, non ha partecipato al matrimonio tra la Divina e Matteo Giunta, suo cugino? A separarli vecchie incomprensioni mai chiarite e voci su triangoli e tradimenti.

Sabato 27 agosto Federica Pellegrini ha sposato Matteo Giunta, suo allenatore. Grande assente Filippo Magnini, ex fidanzato della Divina ma, sopratutto, cugino di Matteo. Un’assenza che i curiosi hanno notato e che ha spinto il pubblico, anche quello meno malizioso, a chiedersene i motivi. Un indizio circa la mancata partecipazione di Magnini all’evento era arrivato già qualche mese fa. Proprio Giunta, in un’intervista a Le Iene, aveva ammesso che il cugino Filippo, l’atleta che per primo ha preparato e attraverso il quale ha conosciuto Federica, non ci sarebbe stato. “Ci sono state incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c'è stato. Una pietra sopra? Lui è sposato e mi piace pensare che queste nostre incomprensioni lo abbiano portato a trovare l’amore della sua vita. Venire al matrimonio se lo invitassi? La vedo difficile”. Ma cos’è accaduto di tanto grave da allontanare i tre?

L’amore tra Federica Pellegrini e Magnini cominciato nel 2011

La storia d’amore tra Federica e Magnini comincia nel 2011, a Shanghai. All’epoca la campionessa usciva dalla relazione interrotta con un altro ex compagno di squadra, Luca Marin. Anni dopo, in un’intervista a Rivelo, Luca ha rivelato che fu proprio il flirt con Magnini a spingerli a lasciarsi: “In una stanza di hotel si è interrotta la nostra relazione. Eravamo a Shanghai, in hotel, e io non la trovavo. Lei è in questa stanza e in questa stanza c’era Filippo Magnini. Ho tirato tanti pugni alla porta perché volevo che mi aprissero, volevo un confronto tra persone adulte, non nascondersi dietro a una porta. C’erano stati segnali di allarme che avevo avvertito. L’istinto mi diceva che c’era qualcosa e che era legato a Magnini”.

La prima crisi con Magnini nel 2013 e le voci di un flirt con Giunta

Finita con Marin, Federica comincia la sua storia d’amore con Filippo. La loro relazione prosegue fino al 2013 quando cominciano a circolare le prime voci di crisi. Federica e Magnini non si nascondono e, in un comunicato stampa congiunto, annunciano di essersi lasciati. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime indiscrezioni circa un flirt tra la Divina e Giunta. Lei smentisce secca: “Matteo è un grandissimo professionista che mi sta aiutando a superare questo momento. Non inventiamo cavolate”. La smentita di Giunta, invece, è quella di un uomo furioso. Magnini è suo cugino ed è lui a fargli da preparatore atletico esclusivo. Aiuta anche Federica ma il suo vero lavoro consiste sopratutto nell’allenare Filippo. “Siamo cugini. C-u-g-i-n-i. Chiaro?”, tuona infastidito.

Federica Pellegrini smentisce il flirt con Giunta nel 2013

Nel 2014 Federica torna con Magnini, Giunta diventa l’allenatore della Divina

A inizio 2014, Federica e Filippo tornano insieme. Lo annunciano con una foto postata sui social. “Non riusciamo a lasciarci”, scherza lei condividendo la ritrovata serenità. Le voci a proposito di un triangolo vengono messe a tacere. Sempre nel 2014, Matteo assume l’incarico di allenare la Pellegrini. Diventa quindi il suo preparatore atletico.

Nuova crisi nel 2016, Magnini: “Chiedete a Federica che è successo”

La storia tra Pellegrini e Magnini prosegue senza scossoni fino al 2016. Giunta è il suo allenatore e, altrettanto importante, il cugino del suo compagno. Ma a fine 2016 qualcosa si incrina e Filippo e Federica tornano ad allontanarsi. “Chiedete a Federica come stanno le cose. Chiedete a lei che cosa è successo. A me non va di parlarne”, dichiara Filippo in un’intervista al settimanale Chi. La Divina preferisce tacere. Attraverso il suo staff, fa sapere di essere concentrata esclusivamente sul nuoto.

Nel 2017 finisce tra Federica e Magnini, Pellegrini smentisce il flirt con Giunta

Nella primavera del 2017, termina ufficialmente la storia d’amore tra Filippo e Federica. È lei a lasciarlo, come rivelerà più tardi l’atleta: “Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”. Sempre nel 2017 il settimana Diva e Donna pubblica le foto di Federica vicina a Giunta. La complicità è evidente ma Federica si arrabbia e accusa la rivista di avere modificato le foto: “Ancora avanti con questa storia…ormai tagliate le persone dalle foto pur di fare lo scoop. Non mi abituerò mai. Eh va beh, contenti voi!”. Il riferimento è a quanto accaduto nel 2013. Anche all’epoca, 4 anni prima, si era fantasticato a proposito di un flirt tra i due. Nemmeno Giunta resta in silenzio ma sceglie la via della diplomazia: “Dall'allenatore-amante, all'allenatore inesperto e incapace, ne ho sentite tante, ma col tempo le spalle mi si sono fatte abbastanza grandi per sopportare tutto, e credo che oggi qualcuno si stia rimangiando alcune frasi dette in questi anni”.

Federica e Matteo Giunta nella foto di Diva e Donna del 2017

Federica Pellegrini nel 2018: “Magnini mi ha cancellato dalla sua vita”

Nel 2018 Federica ammette che, dopo la rottura, ogni rapporto con Magnini si è concluso. “Magnini? Non mi ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita”, racconta. Ammette poi di avere avuto un’altra breve storia nel frattempo, già terminata: “Sono stata io a lasciarlo, capisco il suo rancore, ma lo vedo molto tranquillo […] Io non ho alcun problema nei suoi confronti. Però capisco […]. Dopo Filippo ho scelto di essere low profile, ho avuto un’altra breve storia, ma vivo sempre nel dubbio che dall’altra parte ci sia una persona che non ama solo Federica ma il ‘personaggio’. Oggi sono single”. Nel luglio 2018, il settimanale Gente fotografa Giunta e Federica insieme a Livigno. Con loro ci sono i genitori di Federica e anche quelli di Matteo. “Quando c’è una persona importante nella tua vita, penso si veda”, concede finalmente la Divina.

Le prime foto social con Matteo Giunta nel 2019, poi le nozze 3 anni dopo

La svolta arriva a settembre 2019 quando Federica pubblica la prima foto social con Matteo Giunta. La campionessa e il suo allenatore partecipano insieme alla quinta edizione di "Meravigliosi", evento organizzato dalla Federazione Nuoto per festeggiare le medaglie azzurre ai Mondiali. Federica e Matteo sfilano insieme sul red carpet, per prima volta vicini in maniera ufficiale. La stessa Pellegrini condivide le foto di quell’evento su Instagram. Un gesto che segna ufficialmente la nascita della loro storia d’amore. Un amore importante tanto da sfociare nelle nozze di sabato scorso, nozze alle quali Magnini non ha partecipato.