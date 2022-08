Filippo Magnini assente alle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i rapporti ancora tesi Difficile non notare l’assenza al matrimonio dell’anno di Filippo Magnini, ex storico della Divina nonché cugino di Matteo Giunta, sintomo che i rapporti in famiglia siano ancora irrisolti. A giudicare dalle ultime parole di Giunta l’invito alle nozze potrebbe non essere mai arrivato.

A cura di Giulia Turco

Pesa l'assenza di Filippo Magnini alle nozze più acclamate del momento, quelle tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Difficile non notare che l'ex nuotatore e la moglie Giorgia Palmas non abbiano messo piede in laguna a Venezia per celebrare l'amore della Divina e del suo ex allenatore, nonché cugino di Magnini. È il sintomo che i vecchi malumori non sono stati affatto messi da parte e che i rapporti tra le due coppie siano ancora freddissimi, anzi gelidi.

Filippo Magnini in vacanza scansa le nozze della Pellegrini

Non solo l'ex nuotatore non si è fatto vedere al matrimonio, ma sui social non è comparso nemmeno un messaggio di auguri per la neo coppia di sposini. Filippo Magnini e la moglie Giorgia Palmas avevano ben altri progetti per questi giorni e, come mostrano ai loro follower su Instagram, si stanno godendo le vacanze in Sardegna. Un silenzio che vale più di mille parole e che lascia intendere che i rapporti tra Magnini e il cugino Giunta siano ancora più che tesi. Non è chiaro se l'ex nuotatore abbia declinato l'invito al matrimonio della coppia, ma a giudicare dall'intervista che Giunta rilasciò lo scorso anno, potrebbe non essere mai arrivata una partecipazione in casa Magnini.

Giunta non avrebbe invitato Magnini al matrimonio

Dei rapporti irrisolti col cugino ne aveva parlato lo stesso Giunta in un’intervista a Le Iene lo scorso dicembre, periodo in cui veniva ufficializzata la notizia delle nozze. Subito ci si è chiesti se Magnini sarebbe stato invitato al matrimonio, considerando che da quando l’allenatore ha iniziato una storia d’amore con la sua ex Pellegrini i rapporti in famiglia si sono più che allentati. “Ci sono state delle incomprensioni che non sono state mai risolte”, aveva raccontato Giunta. “Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste incomprensioni lo abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita”. Sull’invito alle nozze: “Se lo inviterò al matrimonio? La vedo molto difficile che venga”, aveva tagliato corto.