Federica Pellegrini oggi sposa Matteo Giunta: l’ultima notte da fidanzati, i dettagli delle nozze Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono arrivati a Venezia per il loro matrimonio. Tutti i dettagli delle nozze e dell’ultima notte da fidanzati scandita con una mini festa con gli amici più stretti.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi si uniranno in matrimonio. Secondo quanto riportato da il Corriere la cerimonia nuziale dovrebbe svolgersi nella Chiesa di San Zaccaria, vicino piazza San Marco, mentre il ricevimento dovrebbe tenersi al lussuoso JW Marriot Venice Resort, un luogo meraviglioso nella piccola Isola delle Rose, nella laguna veneziana. Stamattina invece pare abbiano organizzato una colazione al Cipriani per coccolare gli invitati con una specie di preparazione alle nozze.

Ieri Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono arrivati a Venezia con il cane Rocky e hanno incontrato Enzo Miccio, il loro wedding planner, che non era già nella pelle e li ha immortalati con lui in un selfie in Laguna: "Sono arrivati, belli, sorridenti e innamorati e vi devo confessare che sono un po' emozionato perché è davvero bello stare con loro. Direi che ci siamo quasi, loro sono pronti. Tutto prende forma e io mi emoziono, sono proprio fortunato a fare questo lavoro. C'è stato un momento in cui non abbiamo dormito per 48 ore. Ma sono davvero felice".

Tanti i nuotatori che sono arrivati a Venezia per il suo matrimonio e hanno condiviso le foto del loro arrivo in barca con l'hashtag #laFedesisposa, probabilmente scelto con la campionessa di nuoto come riferimento ufficiale per ricomporre successivamente questo magico album virtuale delle nozze. Tra questi, la campionessa di rana Martina Carraro, Valentina Marchei olimpionica del pattinaggio e ambasciatrice delle Olimpiadi di Milano Cortina, l'atleta Laura Letrari, Femke Heemskerk, nuotatrice olimpionica e coach. L'ultima serata da fidanzati di Pellegrini e Giunta è stata condivisa con gli amici più stretti ed è iniziata con un aperitivo in barca sulle acque della Laguna di Venezia per poi proseguire a terra.

Federica Pellegrini bellissima già in abito bianco di pizzo, capelli al naturale e trucco solo accennato, ha tenuto stretto il suo Matteo che ha ricambiato con una camicia altrettanto bianca e un gran sorriso. “E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo” le aveva scritto su Instagram poche settimane fa, scatenando il commento ironico sulla commozione istantanea. Insieme a loro anche Alessandro Pellegrini, fratello della sposa e suo testimone di nozze.