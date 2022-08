Federica Pellegrini in abito da sposa per le vie di Venezia, ha sposato Matteo Giunta Sono finite su Instagram le prime immagini di Federica Pellegrini in abito da sposa. La campionessa si avvia a piedi verso la chiesa di San Zaccaria per il matrimonio con Matteo Giunta. Il sì pronunciato intorno alle 17.

A cura di Stefania Rocco

Sono finite in rete le prime immagini del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il sì è stato pronunciato intorno alle 17. Circa 15 minuti prima, la campionessa era stata filmata mentre si dirigeva a piedi verso la chiesa di San Zaccaria a Venezia, scelta per celebrare le sue nozze.

L’abito da sposa di Federica Pellegrini

L’abito voluto da Federica è semplice e senza fronzoli, com’è nel suo stile. Si tratta di un abito lungo in seta bianca firmato da Nicole Cavallo. Corredano l’outfit un paio di occhiali da sole, anche questi bianchi, e il lungo velo tenuto dalle 5 damigelle che l’hanno accompagnata all’altare. Arrivata all'esterno della chiesa, Federica ha tolto gli occhiali da sole e ha indossato un voluminoso fiore bianco appuntato sul lunghissimo velo ricamato. La Pellegrini è apparsa comprensibilmente emozionata. Commosso il padre che la accompagnerà all'altare. Giunta ha invece indossato un classico smoking blu e all'arrivo in chiesa è stato accolto da qualche coro e da una folla di curiosi radunati in piazza in attesa del sì pronunciato dalla coppia. A officiare la cerimonia è stato don Antonio Genovese, parroco di Montebelluna che conosce la sposa fin da quando era una bambina.

Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati marito e moglie. Arrivati a Venezia qualche ora prima delle nozze, la campionessa del nuoto e il suo preparatore hanno scelto di pronunciare il sì nella chiesa di San Zaccaria, per poi spostarsi insieme ai circa 160 invitati presenti presso il lussuoso JW Marriot Venice Resort per il ricevimento. A organizzare la cerimonia è stato Enzo Miccio, wedding planner delle star.

Gli invitati alle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Decine gli sportivi che hanno partecipato al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Tra questi anche Martina Carraro, Valentina Marche, Laura Letrari e Femke Heemskerk. Presenti anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, Luca Cordero di Montezemolo e Lodovica Comello. Le foto condivise su Instagram hanno avuto in comune l’hashtag #laFedesisposa, scelto affinché anche sui social le foto delle nozze fossero immediatamente riconoscibili.