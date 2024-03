Federica Pellegrini dopo la nascita della figlia: “Mi manca il corpo di prima, voglio riprendermelo” Federica Pellegrini descrive i cambiamenti intervenuti sul suo corpo dopo la nascita della piccola Matilde, la figlia avuta dal marito Matteo Giunta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A pochi mesi dalla nascita della figlia Matilde, Federica Pellegrini descrive i cambiamenti che la gravidanza ha prodotto sul suo corpo. “Mi manca il mio corpo di prima, voglio riprendermelo”, confessa la campionessa che è tornata ad allenarsi in un’intervista rilasciata a RaiNews. Al momento, ogni energia di Federica è concentrata sul benessere della piccola Matilde che ha bisogno di un’assistenza continua e costante: “Ha orari tutti suoi, devo darle degli orari così da potermi prendere del tempo per allenarmi, magari quando si addormenta posso sfruttare quel momento per allenarmi”.

Federica Pellegrini: “Il mio corpo cambiato con pancione e lo stop all’allenamento”

“Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento. Poi, ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora. Adesso sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato”, ha raccontato ancora la campionessa che condivide con il marito Matteo lo sforzo teso a garantire il benessere della loro bambina.

Federica Pellegrini ha ripreso ad allenarsi

Intanto, Federica ha già ripreso ad allenarsi. Lo dimostrano le foto postate sul suo profilo Instagram che la vedono impegnata a concedersi del tempo per recuperare la forma fisica approfittando delle pause concesse dal sonno della sua bambina. Federica, in particolare, ha mostrato le foto di un allenamento specifico per la schiena organizzato nel salotto di casa sua. Seduta sul tappetino di fronte a un baby monitor che proiettava le immagini di Matilde addormentata nella sua culla, la campionessa ha ricominciato a prendersi cura di se stessa per poter celebrare il prima possibile il traguardo che ha ammesso di essersi prefissa. Per Giunta e Pellegrini, Matilde è la prima figlia. La piccola è nata a distanza di circa un anno e mezzo dalle nozze celebrate il 29 agosto 2022.