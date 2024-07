video suggerito

Jovanotti un anno dopo l'incidente: "Mi sono fatto malissimo, tornerò più forte di prima" A un anno dall'incidente che ha compromesso seriamente la sua mobilità, Jovanotti racconta questi 365 di cure e fisioterapia, ricordando l'operazione sbagliata che ha allungato i tempi di recupero. Ora è pronto a tornare in tour.

A cura di Andrea Parrella

Il 15 luglio è trascorso esattamente un anno dall'incidente in bici che aveva portato Jovanotti a seri problemi di mobilità. L'artista era in vacanza a Santo Domingo e aveva rimediato la rottura di clavicola e femore, costretto a operarsi due volte perché nel primo caso, con l'operazione a Santo Domingo, le cose non erano andato come sperava. L'incidente per molti mesi gli ha impedito di camminare e anche di recente, per l'ultima puntata di Viva Rai2 di Fiorello, lo avevamo visto in stampelle. Con un video pubblicato sui social Jovanotti ha voluto ripercorrere questi 365 giorni festeggiando l'anniversario del "botto".

Il video di Jovanotti a un anno dall'incidente

Queste le parole che accompagnano un video in cui l'artista si mostra ottimista: "Oggi è il 15 luglio ed è esattamente un anno dal botto. Un anno fa, a quest'ora precisamente, verso le 9 di mattina, volavo dalla bici e mi facevo malissimo, disintegrandomi femore, trocantere, una clavicola. Poi l'operazione fatta male, dopo 6 mesi grazie al cielo ho trovato un medico a un'equipe che mi ha rimesso tutto dritto, un anno di fisioterapia che continua tutti i giorni". Jovanotti quindi coglie l'occasione per annunciare il suo ritorno nei palazzetti, probabilmente tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025:

La buona notizia è che sta andando tutto bene, a fine anno sarò più forte di prima, pronti per tuffarci nelle prove di palasport, PalaJova. È stato un anno diverso, inaspettato, pieno di cose, avremo modo di raccontarcele. La fisioterapia è importantissima. Motivazione, fisioterapia, quello che gli americani chiamano il mindset, non mollare mai e tutti i giorni ginnastica.

Il ritorno in pubblico da Fiorello

La prima apparizione di Jovanotti in pubblico dopo una lunga assenza risale allo scorso maggio, quando Jovanotti aveva preso parte alla puntata finale di Viva Rai2, il programma mattutino di Fiorello, celebrando il suo ritorno in corrispondenza della chiusura dell'esperienza televisiva del suo amico. In quell'occasione Jovanotti, al netto delle stampelle a supporto, era parso in forma e, per scherzo, aveva accennato anche qualche salto e passo di danza, proprio per mostrare il suo stato di salute.