Jovanotti è tornato in Italia dopo l’operazione a Santo Domingo: “Finalmente torno a casa” “Ho l’ok del chirurgo, torno a casa”, ha fatto sapere Cherubini poco prima di imbarcarsi su un volo che lo ha finalmente riportato a casa dalla Repubblica Domenicana. “La mia Fra con me e la riabilitazione che mi aspetta…avanti un giorno alla volta fino al palco”.

A cura di Giulia Turco

Jovanotti è tornato in Italia dopo l’incidente in bici in Repubblica Domenicana. Il cantante è atterrato nella giornata di sabato 5 agosto all’aeroporto di Forlì, con un volo da Santo Domingo che lo ha finalmente riportato a casa dopo il viaggio tramutato in una brutta disavventura che gli è costata la rottura del femore e della clavicola.

Il rientro in Italia di Lorenzo Cherubini

Il Resto del Carlino racconta che Lorenzo Cherubini è atterrato all’aeroporto di Forlì con un volo privato arrivato da Madrid, intorno alle 10,30 di mattina di sabato 5 agosto. Lo ha fatto, immancabilmente, in grande stile. “Inconfondibile con il suo cappello da marinaio che ricorda un po’ uno dei personaggi più fortunati del fumettista Romagnolo Hugo Prat – Corto Maltese – Jovanotti si è prestato molto volentieri alla foto di rito”, fa sapere l’aeroporto con una nota consegnata al quotidiano. Ad attenderlo, un mezzo privato che lo ha riportato, finalmente, a casa, dove proseguirà la convalescenza.

@lorenzojova si torna verso casa, ho l’ok del chirurgo, la mia Fra con me s la riabilitazione che mi aspetta…avanti un giorno alla volta fino al palco ❤️💪🚴🪗🌺🌎⚓️🏋️‍♀️🏄‍♀️ ♬ suono originale – Lorenzo Jovanotti

La convalescenza di Jovanotti

Durante le ultime settimane che lo hanno costretto a restare a Santo Domingo, il cantante non ha rinunciato a raccontarsi ai suoi fan con foto e video tramite i social. Non ha mai perso il buon umore, nemmeno nei momenti peggiori. Poche ore prima di imbarcarsi per il volo di ritorno verso l’Italia, Jova ha condiviso un video su TikTok con la notizia che annuncia, passaporto alla mano, il suo rientro a casa insieme alla moglie Francesca Valiani. “Si torna verso casa, ho l’ok del chirurgo, la mia Fra con me e la riabilitazione che mi aspetta…avanti un giorno alla volta fino al palco”. Stando a quanto raccontato da lui stesso ai suoi fan, potrebbero volerci in tutti cinque mesi per tornare del tutto in sesto dopo l’operazione e i suoi concerti potrebbero riprendere non prima di gennaio 2024.