Incidente in bici per Jovanotti: “Mi sono rotto una clavicola e il femore, dovrò riposare un po’” L’artista si trovava a Santo Domingo, quando è caduto dalla bici durante uno dei suoi giri. A raccontarlo sui social è proprio Jovanotti.

A cura di Andrea Parrella

Incidente in bici per Jovanotti e pesante infortunio per l'artista, che si frattura clavicola e femore. A darne notizia è lo stesso Cherubini via social, da un letto di ospedale. Senza perdere mai il sorriso, Jovanotti ha raccontato che stava facendo un giro in bicicletta a Santo Domingo, quando è caduto (non specifica la dinamica dell'incidente) fratturandosi sia la clavicola che il femore.

Jovanotti e il racconto dell'incidente

"Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti, fa un male bestiale però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani forse mi operano – spiega Jovanotti su Tik Tok – Il mio dottore in Romagna ha visto le lastre e ha detto che si tratta di un'operazione molto comune. Si recupera, ci vorrà un po' di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo, sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Stavo facendo un giro in zone splendide, in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero".

L'artista ha elogiato il comportamento dei dominicano che lo hanno assistito subito dopo l'incidente, ringraziandoli: "Tra l'altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con grande cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Hanno chiamato immediatamente l'ambulanza, mi hanno assistito, non ricordo di preciso il posto in cui sia caduto. Ora mi portano in camera, oggi mi faranno un po' di analgesici e spero domani di operarmi e poi mi riposo per un po'., prima di rimettermi in moto. Mi fa male tutto, che dolore il trasporto in ambulanza, ho pensato che sarei svenuto. Ma c'è di peggio dai, sono a posto".

Jovanotti e il culto della bicicletta

Della bicicletta Jovanotti è un indiscutibile veterano. Negli ultimi tre anni questa sua passione è diventata anche lo spunto per due serie di documentari on the road prodotti da RaiPlay. Il primo, Non voglio cambiare il pianeta, è datato 2020, mentre l'ultimo è stato pubblicato nei mesi scorsi e si intitola Aracataca. In entrambi l'artista si filma mentre gira in bici alcune zone dell'America del sud.