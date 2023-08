Jovanotti torna in Italia dopo l’incidente, la visita di Gianni Morandi: “È il mio vice terapista” A quasi un mese dall’incidente in bici, Jovanotti ha fatto ritorno in Italia. Tra i primi a fargli visita il cantante con cui ha spesso collaborato negli ultimi anni: “Mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo”.

A cura di Andrea Parrella

Jovanotti è tornato da pochi giorni in Italia, a quasi un mese di distanza dal suo incidente in bici a Santo Domingo, e il cantante ha già ricevuto una visita speciale. Si tratta di Gianni Morandi, che è andato a trovare il cantautore nelle scorse ore durante la sua sessione di fisioterapia. A darne notizia lo stesso Jovanotti sui social:

Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, @morandi_official ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia. @fabrifisio lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta!

Immediato il commento di Gianni Morandi al post del collega: "Lorenzo, ti ho trovato molto bene e ben assistito dal grande Fabrizio Borra. Sono tornato a casa contento". Speciale il rapporto tra i due, che negli ultimi anni hanno collaborato a diverse produzioni, tra cui quella che ha portato all'ultima partecipazione sanremese di Gianni Morandi con Apri tutte le porte, che gli consentì di classificarsi al terzo posto.

Il ritorno in Italia di Jovanotti dopo l'incidente

Intanto le cure per Jovanotti proseguono, dopo l'incidente che gli ha fatto rimediare la rottura di una clavicola e del femore in tre punti differenti. Poi la convalescenza di alcune settimane, prima del ritorno in Italia con un volo privato nelle scorse ore. Poche ore prima di imbarcarsi per il volo di ritorno verso l’Italia, Jova ha condiviso un video su TikTok con la notizia che annuncia, passaporto alla mano, il suo rientro a casa insieme alla moglie Francesca Valiani. “Si torna verso casa, ho l’ok del chirurgo, la mia Fra con me e la riabilitazione che mi aspetta…avanti un giorno alla volta fino al palco”. Stando a quanto raccontato da lui stesso ai suoi fan, potrebbero volerci in tutti cinque mesi per tornare del tutto in sesto dopo l’operazione e i suoi concerti potrebbero riprendere non prima di gennaio 2024.

Jovanotti e il culto della bicicletta

Della bicicletta Jovanotti è un indiscutibile veterano. Negli ultimi tre anni questa sua passione è diventata anche lo spunto per due serie di documentari on the road prodotti da RaiPlay. Il primo, Non voglio cambiare il pianeta, è datato 2020, mentre l'ultimo è stato pubblicato nei mesi scorsi e si intitola Aracataca. In entrambi l'artista si filma mentre gira in bici alcune zone dell'America del sud.